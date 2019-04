L'Hallelujah di Nicole Coceancig per Genova

Quando si parla di solidarietà, il Friuli fa sempre scuola. E' il caso di Nicole Coceancig, artista friulana che è scesa in campo o, meglio, è salita sul palco per gli sfollati del Ponte Morandi. Nicole ha organizzato un concerto per Genova nella sua Premariacco. E, grazie alla generosità del pubblico, ha raccolto mille euro per le tante famiglie rimaste senza casa dopo il crollo del ponte.

La donazione è stata ufficialmente consegnata proprio a Genova, nel corso di un evento realizzato nel centro di via del Campo 49, pensato per omaggiare uno dei genovesi più amati, Fabrizio De Andrè. Poi, è stato l'Hallelujah di Coceancig, nella versione di Jeff Buckley, a rendere un commosso omaggio nella Certosa alle vittime della tragedia che, otto mesi fa, si è portata via la vita di 43 persone.