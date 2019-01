L'Orchestra da Camera di Mantova per i 50 anni di Unindustria Pordenone

Dopo la mostra sul Design dei Castiglioni, che sarà inaugurata tra un paio di ore dal Presidente, Michelangelo Agrusti e dal sindaco, Alessandro Ciriani, ecco un altro regalo di Unindustria Pordenone alla città: al Teatro Verdi un grande momento di festa aperto a tutta la città con uno straordinario concerto che celebra i 50 anni della Territoriale, un programma insieme grandioso, poetico e popolarissimo con un grande omaggio a Ludwig van Beethoven, di cui il mondo si appresta a celebrare l’anniversario nel 2020.



Un’occasione davvero speciale per riascoltare al Verdi l’Orchestra da Camera di Mantova, premiata quale miglior complesso da camera con il Premio “Franco Abbiati”, già protagonista nelle passate stagioni a Pordenone di un concerto memorabile, che quest’anno ritorna, lunedì 28 gennaio, per un evento d’eccezione offerto a ingresso libero e gratuito da Unione Industriali, che proprio nel teatro cittadino ha trovato il partner ideale per festeggiare questo importante traguardo.



“Le istituzioni e le occasioni più prestigiose trovano casa al Verdi: è questo il ruolo e lo spirito che vogliamo distingua il nostro teatro”, ha sottolineato il Presidente Giovanni Lessio. “Non apriamo soltanto le porte alla più importante realtà industriale del territorio per questa grande occasione di festa, ma abbiamo voluto attivamente collaborare alla creazione di un evento unico, nel segno di Beethoven, attraverso la collaborazione con il nostro consulente artistico Maurizio Baglini”. “Nel 2020 Beethoven sarà protagonista di un anniversario di importanza capitale, spiega lo stesso Baglini: il Verdi ha voluto precorrere i tempi programmando due sinfonie all’interno della Stagione in corso e inserendo una pietra miliare come la Pastorale per questa particolare ricorrenza”.



La serata sarà aperta dal Quinto Concerto, probabilmente il più famoso tra tutti i concerti per pianoforte e orchestra della letteratura sinfonica. Il Concerto n.5, l’“Imperatore”, è un affresco musicale di vaste proporzioni, un’opera giustamente definita ‘titanica’ che riesce a fondere in uno straordinario equilibrio sapiente discorso melodico e profonda poesia. La Sesta Sinfonia, invece, meglio conosciuta come Sinfonia Pastorale, è un grande inno di pace, un quadro limpido della vita campestre che si presenta in una forma innovativa rispetto al periodo in cui fu composta: a distanza di due secoli dalla sua prima esecuzione, rimane una delle pagine più conosciute e amate dal pubblico di tutto il mondo che racchiude tutta la poetica di Beethoven. Sul podio il maestro Marco Boni, considerato il direttore italiano in carriera più rappresentativo per la direzione del repertorio per Orchestra da Camera, che vanta un’ampia esperienza internazionale con un repertorio che dal barocco arriva fino al contemporaneo. In una delle patrie del pianoforte, non poteva mancare un inserimento pianistico: dopo essere stato lanciato dal Verdi nel 2015 in occasione delle celebrazioni pasoliniana, Alex Gadjev torna a Pordenone dopo aver vinto in questi tre anni e mezzo 2 fra più importanti e prestigiosi concorsi del mondo (Hamamatsu in Giappone e Montecarlo nel Principato di Monaco), debuttando in sale ed esibendosi in frangenti musicali fra i più ambiti del panorama internazionale. Il nome del giovane solista non deve però trarre in inganno: si tratta di un giovane goriziano, un fenomeno musicale nato e cresciuto nella nostra terra.



Questo grande evento concertistico offre alla città l’opportunità di assistere a un evento gratuito di altissimo livello inaugurando così l’omaggio al compositore più universale di tutti i tempi: multiculturalista, cosmico, innovatore nella musica e nella società, Beethoven è sicuramente l’autore perfetto per una descrizione della natura (Sinfonia Pastorale) e dello sviluppo sociologico (concerto Imperatore) in una serata di festa e di celebrazione.



Info: Ingresso gratuito offerto da Unione Industriali Pordenone. Per partecipare ritiro del biglietto presso la biglietteria del Teatro (orari dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Tel 0434 247624) o online su www.comunalegiuseppeverdi.it