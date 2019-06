La 6a ‘notte dei lettori’ tra giochi, teatro e... astronauti

La lettura come elemento che unisce generazioni diverse è il filo conduttore della 6a Notte dei lettori, in programma venerdì 7 e sabato 8. La rassegna, nata da un’idea del Comune di Udine con le librerie cittadine, curata da Bottega Errante, proporrà una sessantina di appuntamenti tra mostre, incontri e letture, cene e colazioni letterarie, workshop e giochi, musica, danza e teatro nelle 14 stazioni di un centro storico chiuso al traffico. Ad aprire il viaggio venerdì 7 alle 17.30 l’incontro con l’astronauta Umberto Guidoni, il primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. Tra le conferme, la caccia al tesoro letteraria con partenza alle 19 e la nuova notte da vivere interamente al Teatro Palamostre fino all’alba di sabato, partendo da Sold out con Umberto Orsini, accompagnati dalle ‘guide’ Martina Riva e Claudio Moretti, attraverso speed date letterari, gruppi di lettura, book crossing, fiabe da ascoltare, giochi e cocktail letterari. A chiudere il festival, sabato 8 alla Loggia del Lionello, Matteo Caccia e il musicista Roy Paci.