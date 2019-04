La band è una vera famiglia

Sono nati nel 2013 con uno stile personale che incrociava Modena City Ramblers e musica irlandese, il cantautorato italiano più raffinato e i Mumford & Sons, ritmi in levare e melodie intime. Due anno dopo l’esordio di Blu, registrato a Moimacco e masterizzato a Los Angeles (!), i Cinque uomini sulla cassa del morto pubblicano martedì 30 il loro secondo album Kairòs (‘il momento giusto’ in greco antico) all’East Land Recording Studios di Cormons da Francesco Blasig e a Ferrara da Edoardo Robert Elliot. Un cambio di rotta netto, quello di Francesco Imbriaco & C., che presenteranno in anteprima il lavoro al Backyardie di Pradamano sabato 27.



Tredici i brani, tutti in italiano e originali, “un tuffo sotto la superficie delle cose, per andare più a fondo e scoprire cosa si nasconde lontano dalla luce del sole”. I testi sono personali ed intimi, accompagnati da arrangiamenti più raffinati, per un disco corale che presenta diversi brani potenzialmente ‘radio-friendly’ (su tutti: Non dirlo a me, ma anche l’iniziale Buio, Dal deserto al mare e I giorni del sole, omaggio al Friuli). Composto grazie al lavoro congiunto dei membri della giovane band friulana, realizzato anche in residenza artistica a Maranzanis, Kairòs è una rappresentazione in musica delle diverse personalità.



Pur mantenendo l’utilizzo di strumenti principalmente acustici, con tocchi sapienti di elettronica, la band si avvicina a sonorità più contemporanee, parlando di sentimenti semplici, ma con una maturata consapevolezza del mondo. “La storia del disco è complicata – raccontano –. E’ quella di 5 ragazzi che crescono, evolvono nei gusti e nelle idee. Abbiamo passato così tanto tempo insieme da sentirci una vera famiglia e condividiamo somiglianze genetiche che mai verranno a mancare”.