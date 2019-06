La città-fortezza, un ‘film’ fantastico

Prendete alcuni importanti personaggi del vasto universo del fumetto, aggiungete cinema, teatro, musica e cosplay. Il risultato è The Game Fortress. Comic&Movie Festival, quarta edizione di una rassegna dedicata alle culture pop, in programma sabato 15 e domenica 16 a Palmanova, la città fortezza, da quattro anni spazio di relazione tra le diverse generazioni che desiderano indagare il ‘fantastico’ mondo dei comics. L’evento, a cura dell’associazione NovaLudica, propone momenti di scoperta e intrattenimento, aree tematiche, workshop e incontri.



Il festival analizza il rapporto tra realtà e mondi immaginari, fantastici e virtuali. L’accessibilità ‘pop’ del fumetto, fenomeno con sempre maggior spazio artistico anche in Italia, sarà promossa nella Comics Alley in Piazza Grande, un’area di incontri con autori e case editrici, conferenze, mostre, firmacopie... Tra gli ospiti, i fumettisti Silvia Ziche, Matteo Casali, Sara Colaone, Francesco Satta, ma anche Pierluigi Porazzi, Luca Sabbatini, lo youtuber Adrian Fartade, il pluripremiato Massimo Dall’Oglio (autore del manifesto) e i più importanti artisti emergenti italiani.



A The Game Fortress farà ingresso il teatro con lo spettacolo dal vivo Game 4 - A Live Experience. La connessione tra il cinema e fumetto passa attraverso eventi come la proiezione di Guerre Stellari nella versione originale del 1977 e quella di Alien del ‘79. All’interno degli 800 mq della Movie Alley saranno presenti stand tematici e ‘live experience’, completati da Kids Alley e Boardgames Alley. Chiusura tra musica e umorismo con la stella udinese Ruggero de I Timidi.