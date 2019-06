La combriccola di 'Pets 2' per il cinema sotto le stelle

Cosa fanno veramente i nostri cuccioli quando rimangono soli in casa? Lo potremo finalmente scoprire con PETS 2 - VITA DA ANIMALI, sequel della commedia campione di incassi del 2016! Il divertente film d'animazione arriva domani giovedì 6 giugno alle ore 21.30, in prima visione al cinema all'aperto di piazza Primo Maggio! La programmazione proseguirà nei giorni seguenti al cinema Centrale.



La sua padrona si è sposata e ha avuto un figlio e il cane Max si ritrova improvvisamente ansioso e vittima della sindrome del genitore iper apprensivo. Quale miglior cura di un soggiorno in campagna? Nel frattempo, a New York, a presidiare il quartiere e il pupazzetto preferito di Max, restano l’impavida Pomerania Gidget e l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto…



Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza Primo Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle ore 21.00.