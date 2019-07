La commedia con Alba Rohrwacher e Giuseppe Battiston al cinema all’aperto

Il film surreale con Alba Rohrwacher e Giuseppe Battiston 'Troppa grazia' animerà martedì 2 luglio, alle 21.30, lo schermo del Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio, a Udine. Una commedia dall’idea brillante che racconta con un’atmosfera gioiosa e un po’ folle una storia più complessa delle sue apparenze.



Lucia è una geometra che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra mille difficoltà, il Comune le affida un controllo su un terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia nota che nelle mappe del Comune qualcosa non va, ma per paura di perdere l'incarico decide di non dire nulla. Il giorno dopo viene interrotta nel suo lavoro da quella che le sembra una giovane "profuga". Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, a casa sua, la rivede all'improvviso, davanti a lei. La bambina le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa..."