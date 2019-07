La Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli a Gorizia

Mercoledì 17 luglio 2019, la Stagione concertistica itinerante “Note in città” proseguirà con il concerto della Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli diretta dal Sergente Cosimo Taurisano, che si terrà alle ore 21.00 a Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia.



La Fanfara della Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” è stata costituita nel 1992 dalle disciolte Fanfare reggimentali di Cavalleria, delle quali ne è portatrice di valori e tradizioni. Attualmente è composta da sottoufficiali, graduati e volontari in ferma prefissata. Il repertorio oltre a musiche militari e caratteristiche dell’arma di Cavalleria, comprende anche brani originali, trascrizioni di opere sinfonie e musica leggera. La Fanfara ha suonato davanti al Presidente della Repubblica Italiana Mattarella e alle più importanti cariche dello Stato in numerosi eventi nazionali ed internazionali.



Il sergente Cosimo Taurisano dal luglio del 2018 ricopre l’incarico di capomusica della Fanfara della Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. Diplomato in tromba presso il Conservatorio di musica Marucci” di Salerno, ha studiato con artisti di fama internazionale quali Nello Sanza e Antonio Marzullo. Arruolatosi nella Fanfara della Brigata Alpina Julia nel 2005 ha continuato gli studi ottenendo il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali ad indirizzo interpretativo-comprensivo presso il Conservatorio di musica “Tomadini” di Udine.



La rassegna “Note in città” proseguirà venerdì 19 luglio con il concerto Rock and Blues di Paolo Del Ponte e Mauro Tesolin, che si terrà alle ore 21.00 a Gorizia presso il Giardino di Palazzo De Grazia



Tutti i concerti in programma nell’ambito della rassegna “Note in città” sono a ingresso libero. In caso di pioggia il concerto si terrà nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia.