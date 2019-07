La favorita al Secret Garden di Udine

Un saggio crudele sul potere ma anche un triangolo carico di tensione, crudeltà, affetto ed erotismo. Con una straordinaria Olivia Colman, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice! Torna in sala La Favorita di Yorgos Lanthimos sabato 13 luglio alle 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di piazza Primo Maggio. L'Inghilterra è in guerra contro la Francia. Una fragile regina Anna siede sul trono mentre l'amica Lady Sarah Churchill governa il paese in sua vece e, al tempo stesso, si prende cura della cattiva salute e del temperamento della sovrana. Quando l'affascinante Abigail Masham arriva a corte, si fa benvolere da Sarah, che la prende sotto la sua ala protettiva. Per Abigail è l'occasione di tornare alle radici aristocratiche da cui discende. Mentre gli impegni politici legati alla guerra richiedono a Sarah un maggiore dispendio di tempo, Abigail si insinua nella breccia lasciata aperta, diventando la confidente della sovrana.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 21.

Speciale promozione estate: €6 Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto intero senza Card / €4Biglietto ridotto o con Card).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.