La Fondazione ‘Bon’ punta sui giovani

Nel 2017 ha festeggiato un doppio traguardo: i 120 anni dalla nascita della Fondazione e 25 dalla rinascita post-terremoto del Teatro ‘Luigi Bon’ di Colugna, un gioiellino da 200 posti con tanto di ‘Medaglia del Presidente della Repubblica’. Reso possibile dall’amore di un bancario di fine ‘800, Luigi Bon, per il teatro (e per la sua futura moglie, prima recitante della filodrammatica), il piccolo teatro ha raggiunto negli anni grandi risultati.



Non solo una location per eventi, ma un contenitore di cultura che Claudio Mansutti, passato nel 1991 dal ruolo di “supplente di clarinetto nella banda del teatro a direttore artistico”, ha voluto sviluppare secondo direzioni precise: guardare all’Europa, non solo nella scelta degli artisti ospiti della ‘bomboniera’, e puntare tutto sul futuro, cioè sulle nuove generazioni.

Dopo aver realizzato nel corso del tempo numerosi sogni, compresi gli ensemble nati all’interno del teatro e della scuola, come il Cantiere dell’arte, gruppo giovanile con esperienze in giro per l’Italia, il ‘Bon’ ha deciso di investire in maniera innovativa sui giovani, facendo nascere all’interno della Fondazione la Filiera Musicale, un innovativo progetto che accompagna gli studenti nel percorso didattico dai 3 ai 25 anni fino al possibile inserimento nel mondo del lavoro artistico.



Per offrire uno spazio idoneo alle attività di formazione, è stata attuata una significativa ristrutturazione dello stabile, col sostegno di Regione, Fondazione Friuli, Fondazione Pittini, Fantoni, Eurotech e molti altri partner, rinnovando totalmente gli spazi della Fondazione per aderire ai più moderni parametri. Grazie al lavoro del gruppo Fon di Mestre, mantenendo l’integrità storica dello stabile, si sono trovate soluzioni architettoniche moderne che permettono una rifunzionalizzazione dei locali.



L’innovativo progetto punta a far diventare il ‘Bon’ una vera e propria ‘Città dell’arte e della musica’, in cui trova spazio il primo Centro per l’Infanzia ad indirizzo artistico e musicale, accanto ai già attivi corsi della Scuola di Musica: l’anello mancante della filiera educativa della Fondazione. “Il progetto pedagogico – spiega Mansutti - si ispira a tre eccellenze internazionali per l’educazione in età prescolare come il Reggio Emilia Approach, il Musikkindergarten Berlin e la Life Skills Education, integrati in un primo e per ora unico caso nazionale”. La Fondazione si è affidata a un’equipe di professionisti qualificati guidati da Elisa D’Agostini e Giada Matricardi, che da anni hanno elaborato questo modello pedagogico.



Ultimo tassello della Filiera, ma non meno importante, l’Orchestra Giovanile Alpina HEurOpen e i corsi di Musica da Camera, che vanno a formare e a introdurre nel mondo del lavoro artistico-musicale i giovani talenti regionali. La mission della proposta educativa è accogliere nella vita quotidiana la complessità del reale rendendola fruibile ai bambini attraverso la costante ricerca della bellezza e il piacere della scoperta. L’avvio ufficiale è previsto per il prossimo anno scolastico, quando gli allievi troveranno, sulle pareti della rinnovata Fondazione, anche le firma di alcuni grandi artisti internazionali come Mario Brunello, Grigory Sokolov e Sergej Nakariakov, che hanno voluto così dimostrare il loro sostegno all’iniziativa.