La Gorizia Guitar Orchestra a Grado

Una delle più suggestive pagine della letteratura musicale del ‘900, il celebre Concerto Andalous di Joaquin Rodrigo verrà presentata sabato 8 giugno, a Grado, presso l’Auditorium Marin di via Marchesini. Si tratterà di un vera e propria prima esecuzione in quanto mai eseguita nella versione per 4 chitarre soliste e orchestra di chitarre e quindi un’occasione davvero unica per apprezzare il virtuosismo dei quattro solisti che affronteranno un partitura di rara difficoltà. Accompagnati dalla ormai nota “Gorizia Guitar Orchestra” una compagine con al proprio attivo concerti in tutta Europa, oltreché apprezzata per numerose collaborazioni discografiche saranno i quattro solisti di livello internazionale, Pierluigi Corona, titolare della cattedra di chitarra classica presso il Conservatorio Tartini di Trieste, e Laurentiu Stoica (Romania), Ivan Semenzato, (Messico) oltre a Kutsi Gulsever (Turchia) a “giocare” con gli arditi virtuosismi che il compositore spagnolo Joaquin Rodrigo dedicò nel 1968 al celebre quartetto spagnolo dei “Los Romeros”, e da allora eseguiti nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo. Nell’ensemble diretto da Claudio Pio Liviero, vi sarà la partecipazione anche di un gradese doc, Marco Facchinetti che, per una volta, potrà suonare tra le mura amiche di Grado. Nella seconda parte del programma pure musiche del compositore cubano Leo Brouwer oltre a una prima assoluta del pianista corregionale Umberto Tristi. L’appuntamento, fortemente voluto dall’ instancabile Assessore alla Cultura Sara Polo, rientra nel cartellone di “Musica a 4 Stelle di primavera”, un prologo di concerti dedicato, in particolar modo, ai gradesi che per ovvi motivi non possono partecipare ai concerti durante l’estate.

L’inizio è previsto alle ore 20.30, con ingresso libero.