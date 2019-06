La Gustav Mahler Jugendorchester torna a Pordenone

Mentre è appena calato il sipario sulla Stagione 2018/2019, il Teatro Verdi di Pordenone conferma la sua attività di “teatro aperto tutto l’anno”: è in corso in queste settimane la rassegna Jazz Club e già si scaldano i motori per le prossime attività estive, tra tutte la conferma della presenza estiva in città della prestigiosa Gustav Mahler Jugendorchester che per il terzo anno consecutivo sarà in residenza al Verdi grazie all’importante sostegno di PromoTurismo FVG.



L’appuntamento con la GMJO a Pordenone è attesissimo anche per il 2019, soprattutto dopo due concerti sold-out dello scorso anno. La tournée estiva 2019 della vede una collaborazione di due artisti eccezionali: Herbert Blomstedt, leggenda vivente della direzione orchestrale e Christian Gerhaher, il baritono tedesco di riferimento nel panorama internazionale. Sarà per la terza volta in residenza artistica al Teatro Verdi di Pordenone dal 7 al 17 agosto. 'Il summer tour 2019' dell’orchestra fondata da Claudio Abbado toccherà le maggiori istituzioni concertistiche d‘Europa - Salisburgo, Amsterdam, Dresda, Essen, Francoforte, Lisbona - e sarà protagonista dell’apertura della Stagione 2019/2020 del Verdi con due grandi concerti il 3 e 4 settembre.



In programma (3 settembre) i Canti Biblici di Dvořák, capolavoro assoluto e di raro ascolto, un esercizio spirituale in musica, meravigliosamente in sintonia con l’eleganza interpretativa della seducente voce di Christian Gerhaher. A questo ciclo di Lieder, fedele alla sua devozione per Bruckner, di cui è interprete di riferimento a livello mondiale, Herbert Blomstedt accosta l’espressività della Sinfonia n.6. Un percorso (4 settembre) dalla commovente dolcezza del poema sinfonico Morte e Trasfigurazione che rese Richard Strauss una celebrità ad appena 25 anni, all’idea di “poesia in musica” degli struggenti Rückert Lieder di Mahler. In conclusione, la Terza Sinfonia “Eroica” di Beethoven, creazione ai vertici di tutta la musica strumentale del passato e del presente.



Il Verdi riserva un periodo di prelazione sui concerti per tutti gli abbonati alla Stagione appena conclusa e agli abbonati GMJO 2018 che potranno acquistare il pacchetto dei due concerti in esclusiva dal 3 al 7 giugno alla Biglietteria del Teatro, aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 (tel. 0424 247624) o inviando una mail a biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it



Le prevendite dei biglietti saranno aperte per tutti dal 10 giugno, sia online che in biglietteria. Dal 10 al 21 giugno speciale acquisti online a zero commissioni, uno speciale omaggio del Teatro al pubblico per la Festa della Musica 2019.