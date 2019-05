La lunga notte di Vasco e i primi 40 anni di 'Albachiara'

La lunga notte di Vasco a Lignano. Quella di ieri, domenica 26 maggio, è stata una serata certamente indimenticabile per i fan del Komandante che si è esibito sul palco dello stadio Teghil, regalando ai suoi 10mila fedeli brividi ed emozioni.



Una scaletta, quella proposta da Vasco e dalla sua band – con tanto di doppio basso – che non delude e accontenta i fan della prima ora e quelli più giovani. Sul palco si sono susseguiti brani come ‘Qui si fa la storia’, ‘Mi si escludeva’, ‘Buoni o cattivi’ e poi altri successi come ‘Cosa succede in città’, ‘Cosa vuoi da me’, ‘Fegato, fegato spappolato’, ‘Portatemi Dio’, ‘Gli spari sopra’ e ‘C’è chi dice no’.



Spazio anche a ‘Ti taglio la gola’, ‘Rewind’, ‘Tango… (della gelosia)’, ‘Vivere’, ‘Senza parole’, ‘Sally’, ‘Siamo solo noi’. Gran finale con ‘Vita spericolata’, ‘Canzone’ e ‘Albachiara’, brano con cui storicamente Vasco chiude i suoi concerti e che quest’anno celebra i suoi primi 40 anni!

E stasera, a Lignano, l'emozione raddoppia per i 27mila che sotto la pioggia canteranno con il Blasco le sue canzoni: lunedì 27 maggio, alle 21, la data zero che dà il via ufficialmente al nuovo tour 2019.