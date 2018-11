La Mitteleuropa Orchestra si fa… Rock con 'The Other Side'

Venerdì 23 novembre, alle ore 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, andrà in scena il penultimo appuntamento della Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra. Questa volta a far risuonare il Teatro della città fortezza ci saranno le musiche rock e progressive arrangiate da Valter Poles e dirette dal Maestro Igor Zobin. Triestino, celebre sia come musicista (è stato a venticinque anni il primo fisarmonicista ad esibirsi come solista nella Sala Sinopoli, al Parco della Musica, con l’Orchestra Sinfonica di Roma e del Lazio), che come direttore d’orchestra ( è infatti uno tra i pochissimi fisarmonicisti a livello internazionale ad essere diplomato anche in direzione d’orchestra).

Nella città stellata la Mitteleuropa Orchestra sarà protagonista di un appuntamento dedicato ad una novità assoluta, una commissione di arrangiamenti per organico classico di alcuni capisaldi del cosiddetto “progressive rock” che negli anni ’70 ha portato la popular music a livelli di grande impegno, artistico e politico, oltre che squisitamente musicale.

The other side: l’altra faccia del rock è il titolo di questa imperdibile serata che vedrà l’Orchestra Sinfonica regionale – più versatile che mai – affrontare alcune delle pagine più celebri composte da Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Deep Purple, Doors e Van Halen.

La Stagione sinfonica di Palmanova è realizzata dalla Mitteleuropa Orchestra in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, grazie al prezioso sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, il patrocinio del Comune di Palmanova e l’associazione di Confindustria Udine.



The Other Side sarà anche ospite al Teatro Verdi di Maniago, sabato 24 novembre, alle 20.45.