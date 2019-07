La musica dei Queen in Castello a Udine

La tribute band dei Queen sarà live al Castello di Udine per regalarci uno spettacolo che vedrà come protagonista il repertorio dell’indimenticabile band inglese a 360 gradi, spaziando dai brani storici a quei pezzi che purtroppo Freddie Mercury non ha mai potuto riproporre live, senza tralasciare le “chicche” per i fan più accaniti. Il live sarà arricchito dalla presenza di alcuni ospiti, tra cui il coro The NuVoices Project diretto da Rudy Fantin, che contribuirà a rendere emozionante la serata.

Attiva dal 2014, la band arriva dal successo raccolto in vari teatri italiani e ben tre sold out a Trieste con lo spettacolo "Live at Wembley", nonché un recente tour in Austria, Slovenia, Croazia.

Alessandro Colombo alla batteria, Walter Bosello alla voce, Francesco Colucci al basso, Daniele Girardelli alle tastiere, Salvatore Spatafora alla chitarra, le coriste Elena Vinci (Soul R-Evolution, PinkOver, tributo Aretha Franklin), Eleonora Lana (Les Babettes), Federica Corridore propongono le hit «We Will Rock You», «Somebody To Love», «Bohemian Rhapsody», «A Kind of Magic», «Under Pressure», «Who wants to live forever», «We are the champions»… e non solo, con un’attenta dose di ispirazione e attraverso una strumentazione fedele all’originale.



L'appuntamento con i 6 Pence è per giovedì 1 agosto al Castello di Udine, spettacolo che rientra nella rassegna “Udine Vola 2019”.



Rimborsi per la data di Trieste

Good Vibrations Entertainment è spiacente di comunicare che lo spettacolo 6 Pence “A night in the castle” sospeso il giorno 26.07.2019 a causa di condizioni atmosferiche avverse non potrà essere recuperato a breve causa indisponibilità della location nonostante tutti i tentativi possibili effettuati dall’organizzazione; pertanto si è deciso per il rimborso dei biglietti con la speranza di un “recupero” magari nel periodo invernale per il quale verranno emessi nuovi biglietti.

Chi avesse già comprato il biglietto per il concerto potrà richiederne il rimborso del prezzo al valore al netto dei diritti di prevendita a partire da giovedì 01 agosto fino a mercoledì 14 agosto nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. In caso di acquisti fatti sul sito di Ticketone rivolgersi al circuito stesso.

Per gli acquisti effettuati alla cassa del Castello la sera dell’evento rivolgersi presso il punto vendita Ticketpoint Trieste di Corso Italia 6.