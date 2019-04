La notte delle stelle con Luca Virago e Paola Rossato

Mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 20.30 presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) si terrà il quarto appuntamento della sedicesima edizione del Festival trilingue di teatro comico “Komigo 2019”. L’appuntamento porta in scena lo spettacolo “Nights of the Stars - La notte delle stelle” con l’intraprendente “re dell’imitazione”, Luca Virago di Milano.

Nell’occasione il ruolo d’ospite d’onore della serata, non poteva che essere affidato alla cantautrice goriziana Paola Rossato, alla quale è stato conferito a Sanremo, nel mese di febbraio, uno speciale riconoscimento per il suo primo disco, “Facile”, giudicato il miglior disco femminile d’esordio del 2018.



Luca Virago, il “re dell’imitazione” inizia la sua carriera artistica negli anni ‘80 come batterista, nel 1990 decide, dopo lunghi studi ed esperienze canore, di passare al canto specializzandosi nell’imitazione di oltre 1000 cantanti famosi italiani. Nel 1992 partecipa su Rai2 alla trasmissione “Stasera Mi Butto” vincendo il primo premio al “Bandiera Gialla” di Rimini. Segue “Una voce per Sanremo” su Rai1 e Otto Puntate a “Domenica In” in cui si aggiudica, nel 1993, la partecipazione al “Festival di Sanremo” condotto da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Sempre nel 1993 lo troviamo nei panni di Zucchero nella trasmissione “Re per una notte” su Italia 1. È in quell’anno che viene ancora premiato come “Miglior imitatore” durante la serata di S. Silvestro a San Vincent.



Presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481.33288 – info@kulturnidom.it) è in corso la prevendita dei biglietti. Biglietti per singolo spettacolo: interi 15,00 € e ridotti 10,00 € (abbonati SSG, studenti, pensionati e disoccupati). È disponibile pure la formula di “Komigo Mini-abbonamento” per gli spettacoli in lingua italiana e friulana (“La notte delle stelle”, “Catine Show” e “Predis” (Teatro Incerto di Udine). Il costo del mini abbonamento è di euro 30,00.



Il Festival Komigo è promosso dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja (rassegna musicale “Across the border”), il Kulturni dom di Nova Gorica, l’Unione dei circoli culturali sloveni, il circolo culturale Sovodnje di Savogna d’Isonzo, ed il teatro Spas Teater di Menges; con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia, Nova Gorica (Slo), Savogna d’Isonzo e Doberdò del Lago, dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ), della Repubblica della Slovenia (Ufficio degli Sloveni nel mondo), la Banca Ter di Gorizia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.



Il prossimo appuntamento del festival “Komigo 2019” si terrà, sempre al Kulturni dom di Gorizia, martedì 7 maggio 2019 alle ore 20.30. con lo spettacolo “Mats di leâ”, con la mitica Caterina “Catine” Tomasulo.