La prima volta delle ‘4 stagioni’ al violoncello

Diventato una star mondiale con i 2Cellos, Luka Šulic è uno dei più amati e apprezzati musicisti della scena internazionale. Il suo nuovo progetto è ambizioso: sarà il primo musicista nella storia a suonare Le Quattro Stagioni di Vivaldi, che sta preparando meticolosamente da oltre 2 anni, nell’inedita versione integrale per violoncello solista e orchestra. Per il debutto ufficiale ha scelto l’Italia, mercoledì 5 al ‘Verdi’ di Trieste.



Nato nel 1987 a Maribor in una famiglia di musicisti, inizia la sua educazione musicale a 5 anni assieme al padre, violoncellista anche lui. Apprezzato per tecnica e virtuosismo, Luka diventa presto uno dei più popolari giovani musicisti classici, suonando nei più importanti teatri di tutto il mondo, accompagnato da orchestre rinomate in tutto il mondo. Nel 2011, assieme all’amico e collega Stjepan Hauser, fonda i 2Cellos, il nuovo fenomeno planetario del crossover.