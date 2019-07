Lady Gaga in piazza I Maggio

La sfavillante coppia Bradley Cooper e Lady Gaga porta sullo schermo una nuova versione di una delle storie classiche del cinema americano A Star Is Born. Mercoledì 3 luglio alle 21.30 cinema all'aperto del Giardino “Loris Fortuna” di piazza Primo Maggio sarà possibile rivivere questa storia d’amore e dannazione premiata con un Oscar e ben otto candidature.

In questa nuova rivisitazione della tormentata storia d'amore, Cooper interpreta Jackson Maine, musicista di successo che si sta però avviando sul viale del tramonto che scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza Primo Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 21. Speciale promozione estate: 6 euro biglietto intero senza Card / 5 euro biglietto ridotto o con Card (Under 26 4.50 euro, Biglietto senza Card / 4 euro Biglietto con Card).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.