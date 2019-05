Le migliori scuole di musica del Nordest a Latisana

Sentieri Musicali, la rassegna che vede protagonisti ensemble cameristici formati da allievi e docenti di alcune delle migliori scuole di musica del Nordest, giunta alla sua 4° edizione, fa tappa a Latisana (UD). Dopo i riusciti eventi di Villorba e Maniago, sarà l’Auditorium “M.Gaspari” di Latisana a ospitare il terzo appuntamento del calendario, con il concerto accademico dal titolo “L’ensemble di ottoni”, in programma venerdì 24 maggio alle 18.30.



Sentieri Musicali interessa gli istituti aderenti alla Rete Cosmus, il Coordinamento Scuole di Musica attivo dal 2011 in Friuli Venezia Giulia e Veneto con la finalità di valorizzare le risorse del territorio, enfatizzando il valore educativo della musica. Proprio da questo approccio nasce questo calendario di cinque concerti in programma a cavallo fra maggio e giugno, che vede collaborare allievi e docenti di diverse realtà in un progetto di musica da camera formativo e di conoscenza reciproca. Ogni concerto, a ingresso libero, è inoltre preceduto da una lezione musicologica su un argomento attinente al programma musicale che verrà eseguito.



L’appuntamento con il terzo evento del programma è dunque per venerdì 24 maggio a Latisana. Ad aprire la serata sarà la lezione musicologica di Mario Pagotto, compositore e docente di Composizione presso il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. L’intervento musicale di apertura sarà poi affidato al Coro delle Voci Bianche della Scuola di Musica di Latisana, diretto da Manuela Della Bianca. La serata raggiungerà il suo culmine con il concerto accademico “L’ensemble di ottoni”, formato dal direttore e tromba M° Giovanni Vello, dalle trombe Thomas Anzolin, Fabrizio Delle Vedove, Carlo Alberto Muschietti, Matteo Zanon, Lorenzo Geremia, Lorenzo Pighin, Marco Nonis, Michele Pedronetto, Tiziano Fingolo. Al trombone, Federico Girardi, alla tuba Giovanni Grammatico e alle percussioni Anna Martelletti. Nel programma del concerto musiche di Wagner, Tchaikovsky, Morricone, Sinatra e Bernstein. Il concerto è realizzato con la collaborazione della Scuola comunale di musica di Latisana e della Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro.



Il quarto appuntamento di Sentieri Musicali è in programma sabato 1 giugno all’Ex Convento San Francesco di Pordenone, con il concerto dal titolo “L’orchestra di fiati”. Per informazioni e per consultare il programma completo della rassegna visitare il sito www.cosmus.eu e la pagina Facebook Cosmus. Sentieri Musicali è organizzata dalla Rete Cosmus, finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sponsorizzata da CREDIFRIULI.