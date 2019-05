Le quattro stagioni a Fontanafredda e Illegio

La scuola di Musica d'insieme per strumenti ad arco del Conservatorio di Udine, docente e maestro concertatore Alberto Battiston, ripropone anche quest'anno il capolavoro strumentale di Antonio Vivaldi, i quattro concerti per violino, archi e basso continuo Le quattro stagioni, in una nuova produzione curata con la collaborazione del docente di violino Daniele Brancaleoni e in sinergia con il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste.

I concerti si terranno sabato 25 maggio alle 18.30, nella Chiesa della B. V. del Rosario a Romano di Fontanafredda e domenica 26 maggio alle 17 nella Pieve di S. Floriano a Illegio di Tolmezzo.

Tre delle quattro musiciste impegnate nell'interpretazione del ruolo di violino solista, Mina Opsenica, Kloudennas Qerinaj e Giada Visentin, provengono dal Conservatorio di Trieste mentre Nadežda Perović frequenta il biennio superiore al “Tomadini”, all'insegna di un confronto quanto mai stimolante tra le scuole violinistiche dei due conservatori regionali e l'approccio interpretativo italiano e dell'Est Europa: Albania, Montenegro e Serbia.

Il progetto conclude il cartellone di maggio dei “Concerti e Conferenze del Conservatorio di Udine”, realizzato con il sostegno di Regione, Comune di Udine e Fondazione Friuli.