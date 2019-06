Leonardo ‘guida’ le Contaminazioni digitali

Il monumento dell’Ara Pacis Mundi di Medea, gli spazi urbani, edifici e giardini di Cormons e Artegna diventano da giovedì 6 protagonisti di performance, video, concerti, proiezioni e workshop che intercettano territori d’esperienze condivise con il pubblico e spazi collettivi di svago. Arte e tecnologia si incontrano per la 3a edizione di Contaminazioni digitali, festival multimediale itinerante all’insegna della sperimentazione e interconnessione dei linguaggi artistici contemporanei.



Leonardo. Corpi e anime è il focus dell’edizione, ponendo l’attenzione su uno dei temi cardine della produzione del Genio, il rapporto tra esteriorità e interiorità, in un’ampia parte del programma. Giovedì 6 l’anteprima all’Ara Pacis con lo spettacolo multimediale di teatro e videomapping architetturale 1918: Un mondo nuovo?.



Il festival prosegue a Cormons da venerdì 7 con il reading Fake Leonardo di Alexander Neuwahl, fondatore di ArtesMechanicae, e i concerti di The Junkologist e Chris Imler, simbolo della scena musicale underground tedesca. Tra gli altri ospiti, le compagnie Dynamis, Teatro della Sete e Arearea, il rapper Doro Gjat. Il festival si sposta dal 21 giugno ad Artegna con lo spettacolo-concerto Part time, l’attrice Giuliana Musso, la compagnia Berlin Nevada e tanti altri ospiti.