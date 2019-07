Leonardo in Friuli con lla Commedia dell’Arte

Partita domenica con il nuovo progetto 'Quanto dista il mare?‘, un moderno Carro di Tespi che intreccia teatro-danza e musica accompagnando gli spettatori da Zuglio ad Aquileia, lungo il percorso della Julia Augusta nel 2200° anniversario della fondazione della città romana, la Civica accademia d'arte drammatica 'Nico Pepe' di Udine porta a Trieste martedì 23 la Commedia dell'Arte.

Nell'ambito di Trieste Estate 2019 - Progetto Area Giovani nello spazio del polo Toti, si potrà assistere alla messinscena del canovaccio 'Ogni domani è importante‘, scritto e diretto da Claudio de Maglio con gli allievi attori del secondo anno di una delle poche scuole di teatro in Italia a aver creato un percorso strutturato all'intero della proprio progetto didattico che si occupa di questa antica e nobile tecnica espressiva del teatro italiano.

Frutto di un lavoro corale, che oltre ai giovani protagonisti vede la partecipazione di altri docenti e collaboratori della Nico Pepe – Marco Toller per i Canti di Commedia, Stefano Perocco per la realizzazione delle maschere e le coreografie dei combattimenti, Simone Belli e la sua Action Stunt Team D-Unit – quest'anno il canovaccio rende omaggio a Leonardo da Vinci nei 500 anni dalla morte.

La Commedia dell'Arte intende celebrare il grande genio con un plot tutto tutto originale, tratto da brandelli di storia vera, dove si ipotizza la presenza di Leonardo da Vinci in Friuli in una missione segreta. Come da tradizione, la Commedia dell'Arte promette una trama sempre ricca di intreccio, avvincente e prodiga di colpi di scena mantenuti in vita da personaggi e caratteri che corrispondono ai principali tipi psicologici e anche questo spettacolo si trasforma in una occasione unica per osservare in forma amplificata e con divertimento assicurato quelle debolezze di cui tutti gli esseri umani sono pervasi, nessuno escluso.

La figura e il genio di Leonardo da Vinci costituiscono il substrato del Canovaccio originale: Leonardo è il misterioso depositario di grandi segreti cosmici, dotato di tutte le stigmate del mago rinascimentale, o come precursore di tutti i futuri progressi dell’ottica, della meccanica e dell’anatomia, o come creatore di macchine sconvolgenti per la loro straordinaria anticipazione di tecnologie assai avanzate che andranno ad influenzare tutte le maschere di Commedia.

Le sue previsioni sulla necessità di meccanizzare tutte le attività manuali, di produrre su scala industriale, di meccanizzare i trasporti, di creare una navigazione subacquea ed una navigazione aerea, di costruire grattacieli e strade pensili, indicando geniali soluzioni, si mescoleranno tra storia e fantasia con i personaggi tipici della Commedia dell’Arte per una esilarante quanto spregiudicata ricerca del genio a cui hanno delegato le più rosee aspirazioni di un “nuovo mondo tecnologico”.