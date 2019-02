Lettura espressiva alla Nico Pepe con Paola Bonesi

Ritorna alla Nico Pepe un corso sempre gradito quello sulla Lettura Espressiva affidato all’attrice e docente Paola Bonesi che si propone di “Raccontare il personaggio” a partire dal quell'oggetto magico che è un libro, una macchina dei sogni...tutta da leggere! Dopo qualche istante le parole diventano trasparenti e la pagina si trasforma in uno schermo sul quale compaiono immagini vividissime: merito dei personaggi ognuno con la sua caratteristica da scoprire e far rivivere così che restino impressi nella memoria personale e collettiva.

Il corso si articola in quattro incontri (18,30-20,30) ed è rivolto a tutti gli interessati alla Lettura espressiva e a coloro che desiderano incontrare per esempio celebri personaggi come Emma Bovary, Edmond Dantes, Ulisse, Lolita...



Il corso ha ottenuto il riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e pertanto può essere certificato come attività di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.



Per questo corso Paola Bonesi mette a disposizione la sua esperienza artistica e di docente che l’ha vista, dopo il diploma alla Civica Scuola d'Arte Drammatica Piccolo Teatro di Milano sotto la guida di Massimo Castri, Gianfranco Mauri Giampiero Solari, Marcello Bartoli, Remondi & Caporossi , legare la sua attività, per quasi un decennio, al Teatro Popolare La Contrada di Trieste, sperimentando un repertorio composito: da Goldoni (è Margherita nei Rusteghi) a Rosso di S. Secondo, da Campanile a Mario Vargas Llosa e Pino Roveredo. Per diverse stagioni è stata impegnata al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per la stagione operettistica, e oltre ad aver lavorato sotto la direzione di registi, tra gli altri, come Francesco Macedonio, Giorgio Pressburger, Antonio Calenda, Massimo Scaglione, Gino Landi ed Elena Vitas. Ha inoltre collaborato con la sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia e Radio Koper in Slovenia, come interprete e autore. Dal 1998 tiene corsi e seminari di lettura espressiva, propedeutica della recitazione e analisi del testo per l'Accademia Nico Pepe di Udine.



INFO: Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, largo Ospedale vecchio 10/2, 0432.504340, mail : accademiateatrale@nicopepe.it ; www.nicopepe.it, facebook/ accademianicopepe