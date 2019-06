Lignano, risveglio in musica

Circa 2 mila persone, a Lignano Sabbiadoro, hanno scelto di salutare il solstizio d'estate con un risveglio molto speciale. Si tratta del primo appuntamento degli eventi anticipatori del concorso internazionale violinistico “Il Piccolo Violino Magico”, il talent dedicato ai fenomeni superlativi dell’archetto dai 9 ai 13 anni che si terrà dal 3 al 7 luglio a San Vito al Tagliamento, che ha offerto un concerto all’alba in un panorama mozzafiato, nella cornice marina del Faro Rosso.

Solista la straordinaria Fiona Khuong Huu, 12enne statunitense pluripremiata in tutto il mondo e già vincitrice dell’edizione 2017 del concorso sanvitese, accompagnata dall’Orchestra d’Archi Arrigoni diretta dall’eccellente didatta e direttore Domenico Mason. Un programma da favola, ideale per un risveglio sulla spiaggia, con il “Divertimento in re maggiore K 136” di Mozart, la “Serenata per archi” di Elgar, l’”Estate” di Vivaldi da “Le quattro stagioni” e il “Concerto per violino in sol maggiore K 216” di Mozart.

Il concerto sarà replicato sabato 22 giugno alle 21 nella splendida Basilica di Aquileia, città patriarcale che quest’anno celebra i 2200 anni della sua fondazione. Domenica 30 giugno alle 21 nel Duomo di Sant'Andrea a Cordovado c’è invece il terzo appuntamento anticipatore del concorso internazionale violinistico “Il Piccolo Violino Magico”. Atteso l’ucraino quattordicenne, un altro genio del violino, Bohdan Luts che l’anno scorso si è meritato il secondo premio assoluto al concorso di San Vito.

Programma cameristico intenso e vibrante con il pianista friulano Ferdinando Mussutto e l’esecuzione della “Sonata in do minore op. 30 n. 2” di Beethoven, la “Polonaise in re maggiore” e “Legende op. 17” di Wieniawski, “Caprice Basque op. 24” di Pablo de Sarasate e “Valse Scherzo op. 24” di Tchaikovsky. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.