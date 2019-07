Live allo stadio Friuli: se ne riparla nel 2020, forse

I grandi concerti tornano allo stadio Friuli. O forse non ancora, per adesso. L’annuncio dell’avvio della fase ‘2.0’ dello stadio, inteso come cittadella aperta 365 giorni all’anno, e non solo durante le partite, aveva riportato di attualità l’ipotesi di rivedere Udine capitale dei grandi live, come successo per anni.

L’assessore comunale Maurizio Franz aveva espresso l’auspicio che la struttura possa essere messa a disposizione anche dei grandi eventi musicali, da qualche anno esclusiva delle località turistiche regionali. Rimane però il problema del campo di gioco, che rischia di andare in sofferenza con il peso di migliaia di spettatori e delle attrezzature.

Dopo il concerto dei Metallica a maggio 2012, lo stadio ha aperto il cantiere per il restyling e chiuso ai concerti: i 25 mila spettatori di capienza odierni e la conformazione pensata solo per il calcio, senza una pista su cui sistemare i palchi senza rovinare il campo di gioco, hanno reso impossibile agli organizzatori, nell’ultimo decennio quasi sempre Azalea, portare i grandi nomi in Friuli.

Tutto, o quasi, era partito il 15 settembre 94, 25 anni fa, quando lo stadio Friuli ospitò una delle date dell’ultimo tour in carriera dei Pink Floyd, dando inizio a due decenni di concerti da tutto esaurito. L’impianto aveva già visto diverse rockstar nazionali e internazionali negli anni precedenti, da Vasco Rossi ai Deep Purple, ma quella data segna l’inizio di una serie quasi ininterrotta di sold out, specie nel nuovo millennio: Red Hot Chili Peppers, Madonna, Bruce Springsteen, i Coldplay, gli Ac/Dc e Bon Jovi, spesso in date uniche con più dei 40mila spettatori della capienza ufficiale.

Il problema della copertura del manto erboso – senza rovinare l’impianto di riscaldamento sottostante – è risolvibile, secondo la Fvg Music Live di Luca Tosolini, che aveva già fissato un grande nome nazionale per il 2020. La presenza di due squadre di calcio nel prossimo campionato, con gli impegni di Udinese e Pordenone, ha messo in stand by ogni decisione: le date della B andrebbero a scontrarsi con quelle disponibili per il concerto. Il momento di rivedere i live al Friuli sembra quindi allontanarsi di nuovo, o forse per ora è solo rimandato.