Lo sbarco sulla luna... sul grande schermo

Per omaggiare il 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla luna, il 20 luglio del 1969, un doppio appuntamento speciale vi aspetta al cinema all'aperto di piazza Primo Maggio a Udine. Sullo schermo dell’arena Loris Fortuna domani sabato 20 luglio alle 21.30 L'uomo che comprò la luna, surreale e stralunata commedia on the road ambientata in Sardegna. Una coppia di agenti segreti italiani riceve una telefonata concitata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna. Chi ha comprato la Luna? E perché?

Domenica 21 luglio alle 21.30 torna sullo schermo First Man - Il primo uomo, la storia avvincente alla base della prima missione dell’uomo sulla luna, concentrata su Neil Armstrong e sul decennio che ha preceduto lo storico volo dell’Apollo 11. Un racconto intimo e viscerale che esplora i trionfi ed il costo, per Armstrong, la sua famiglia, i suoi colleghi e lo stesso paese, di una delle missioni più pericolose della storia.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 21.

Speciale promozione estate: €6 Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto senza Card / €4 Biglietto con Card).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.