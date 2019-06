Lo scienziato-divulgatore nei panni del sassofonista

Per tutti, l’udinese Mauro Ferrari è uno dei più importanti scienziati al mondo, il padre della nanomedicina e, dal 2020, sarà a capo del Consiglio europeo della ricerca. Solo pochi sanno della sua passione per la musica: nelle ultime settimane del 2018, ha realizzato un sogno suonando al ‘Giovanni da Udine’ come ospite speciale del pianista jazz Mauro Costantini, per una speciale serata benefica, interagendo con la band al sassofono, ma non solo.



Sabato 1 giugno sarà al Palamostre di Udine, ospite della 28a serata dei ‘Caffè del venerdì’, per uno speciale evento solidale, Aiuta ad aiutare, tra scienza e musica. La serata sarà incentrata sull’alto valore delle scoperte dello scienziato friulano, una delle menti più brillanti del nostro Paese, che racconterà aneddoti, dettagli e curiosità personali, dalle ultime scoperte nel campo della ricerca sulle nanotecnologie per la prevenzione tumorale, alle iniziative di assistenza e servizio ai pazienti oncologici. Centrale, anche in questo caso, la parte musicale, con Mauro Ferrari che si cimenterà ancora una volta al sassofono, accompagnato dalla Rhythm & Blues Band.