Loreena McKennitt in Castello a Udine per Folkest

Arriva per Folkest 2019 la star protagonista dei questa 41^edizione, una stella internazionale a cui sarà affidato il compito di suggellare il festival, un concerto che si preannuncia come uno degli eventi dell’estate musicale in regione. Con un nuovo album di inediti pubblicato quest’anno, dal titolo Lost Souls (Quinlan Road, 2018), torna in Italia la cantautrice e polistrumentista canadese di fama mondiale, icona della musica celtica, Loreena McKennitt, con un tour estivo di sei date lungo tutta la nostra penisola. Oltre a Firenze, Milano, Roma, Macerata e Bari, lunedì 22 luglio sarà per Folkest al Castello di Udine, ore 21.15.



A circa dieci anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Loreena McKennitt è tornata nel maggio di quest’anno con un nuovo lavoro che sta presentando in giro per l’Europa per un totale di venticinque concerti attraverso dieci paesi tra cui Spagna, Germania e, appunto, Italia. La cantautrice ha origini irlandesi e scozzesi e sono state queste ad aver influenzato la sua musica, che trae ispirazione dalle canzoni popolari dell'area celtica a cui lei aggiunge un tocco internazionale, con un risultato sorprendente e apprezzato in tutto il mondo.



I brani di Loreena McKennitt narrano musica e storie che hanno ispirato l’artista durante i suoi viaggi alla ricerca delle tradizioni celtiche in Cina, Mongolia, Turchia e Irlanda. La sua musica, che spazia tra il sound celtico eclettico, il pop, il folk e la world music ha conquistato critica e pubblico. L’artista ha macinato cifre importanti: 14 milioni di album venduti con dischi d’oro, di platino e multi-platino. Nominata due volte ai Grammy Awards, ha vinto due Juno e il premio alla carriera della Billboard International. Si è esibita nei teatri più importanti, dalla Carnegie Hall al palazzo Alhambra di Granada in Spagna, fino alle performance per la Regina Elisabetta II.



In previsione del suo prossimo tour estivo Loreena ha affermato: Sono entusiasta di tornare in alcuni dei posti già visitati negli anni passati e di rivedere persone incontrate durante i miei precedenti tour, ma anche di esibirmi in luoghi splendidi mai visti prima.



Il gruppo che l'accompagnerà, di altissimo livello, come di consueto per lei che dal vivo ha sempre presentato degli spetttacoli di livello stellare, sarà formato dal fido Brian Hughes alla chitarra, oud e bouzouki irlandese, Caroline Lavelle al violoncello, Hugh Marsh al violino, Dudley Philips al contrabasso e Robert Brian alla batteria.