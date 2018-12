Lorenzo Jovanotti live a Lignano

Prima anticipazione sui protagonisti dell’estate musicale 2019. A Lignano, sabato 6 luglio, arriverà Lorenzo Jovanotti. Il suo Jova Beach Party 2019 partirà proprio dal Friuli, più precisamente dalla spiaggia del Bella Italia Village.

Non sarà un semplice live show, ma trasformerà le spiagge italiane in una sorta di villaggio eventi, con concerti, incontri, presentazioni e un temporary shop. Sul palco la musica di Jovanotti, le hit della sua carriera e la sua idea di festa live in un’esperienza che parte con il sole e finisce al chiaro di luna. Insomma, il live dell’estate 2019 sarà molto più di un live.

Per l’appuntamento del 6 luglio si prevede un afflusso di pubblico di oltre 50 mila persone. È la prima volta in Italia che un tour viene ambientato completamente nelle spiagge. E sarà proprio Lignano a fare da apripista a un evento inedito e straordinario. Un connubio di musica, divertimento e colore. La località balneare friulana si conferma per il quarto anno consecutivo la capitale della musica in Friuli Venezia Giulia.

Il concerto live sarà preceduto da due settimane di prove, dove l’artista e la sua band saranno presenti nel territorio e alloggeranno nelle strutture di Lignano. L’organizzazione e la produzione di questo evento verranno realizzate da Fvg Live Srl in collaborazione con Trident Music Srl ed Eps Italia Srl.

Le parole di Luca Tosolini, amministratore delegato di Fvg Live Srl ed Eps Italia Srl: “È il 6 dicembre e siamo qui per annunciarvi che la data del prossimo evento firmato Fvg Music Live, sarà il 6 luglio 2019. Potrebbe sembrare un caso, ma mi piace interpretarlo come un portafortuna. E il sogno di We Are Lignano continua! Sono soddisfatto, orgoglioso e onorato di poter organizzare la prima tappa del tour di Jovanotti nella spiaggia Bella Italia Village di Lignano. Una location entusiasmante che ci porrà di fronte a nuove sfide".

"Ci tengo a evidenziare che uno studio da noi commissionato al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, condotto l’anno scorso e che a breve presenteremo, ha dimostrato che i concerti della passata stagione hanno contribuito a un considerevole aumento del numero delle presenze. Un sentito ringraziamento al Comune di Lignano, in particolare al Sindaco Fanotto che ogni estate ci accoglie a braccia aperte assieme al suo staff. Grazie per la collaborazione, l’entusiasmo, la pazienza ed il sostegno. Grazie all’Assessore regionale Bini e a PromoTurismoFvg per aver continuato a credere e investire nel nostro progetto. Grazie a Trident Music Srl per averci dato questa opportunità. Infine, grazie a tutto il pubblico che ci appaga di ogni fatica ed impegno. Vi aspetto tutti il 6 luglio 2019 a Lignano Sabbiadoro, per respirare assieme quella meravigliosa energia che solo Jovanotti sa regalare. Non mancate perché sarà un evento spumeggiante, originale, unico e divertente. Un grande party tra musica, sabbia, cielo e mare”.

Il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto ha dichiarato: “Siamo veramente onorati e orgogliosi di poter ospitare la prima data del tour di Jovanotti nella nostra Città. Un grande evento in grado di promuovere la località balneare sui più importanti canali di comunicazione in Italia e all’estero e di far coinvolgere il grande pubblico, che potrà scoprire la nostra Città e usufruire dei suoi servizi. Si tratta di un’incredibile opportunità per il territorio, per le enormi ricadute di indotto che la stessa genererà, ma rappresenta anche una grande sfida per l’inedita e suggestiva location scelta e per il numero di spettatori attesi. Un ringraziamento di cuore lo voglio rivolgere a Luca Tosolini e a tutto lo staff di Eps Italia per la costanza, la professionalità e il rapporto che hanno saputo costruire in tutti questi anni con la nostra Città, a Trident Music Srl per aver scelto Lignano come il punto di partenza del tour di un artista amato in tutto il mondo, all’Assessore regionale Bini e a PromoTurismoFvg per aver colto le straordinarie potenzialità di questo evento, unico nel suo genere, collaborando in maniera sinergica per la sua realizzazione e a Bella Italia Village per essere stata prontamente disponibile a fornire tutto il proprio supporto”.

L’Assessore alle attività produttive e turismo della Regione Sergio Emidio Bini ha dichiarato: “Lignano Sabbiadoro è il palcoscenico e la cornice ideale per i grandi eventi. Le nostre spiagge possono, anzi devono, prestarsi a manifestazioni e iniziative di questa portata, creando attorno alla località balneare attenzione e soprattutto un grande indotto. In questo caso il tour partirà proprio da Lignano, diventando così capitale della musica e di un divertimento di alto profilo, unico nel suo genere. Sono convinto che dobbiamo puntare su iniziative come queste, che possano fare da cassa di risonanza a livello nazionale e internazionale, unendo musica, natura e divertimento. Le nostre destinazioni turistiche dovranno caratterizzarsi come luogo di eventi unici”.