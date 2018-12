Ludovico Einaudi a primavera in concerto a Trieste

È il pianista compositore italiano più amato e acclamato nel mondo, ha suonato nei principali teatri e sale da concerti del globo (da La Scala di Milano alla Royal Albert Hall di Londra, passando naturalmente per l’Arena di Verona, le Terme di Caracalla, la Sydney Opera House, l’Olympia di Parigi, la Philarmonie di Berlino, la Radio City Music Hall a New York e tantissime altre), è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere dell’Ordine Des Arts et Lettres dal Ministero della Cultura Francese.



Stiamo parlando di Ludovico Einaudi che, dopo le “Dieci Notti” al Teatro Dal Verme di Milano, tutte esaurite in prevendita, annuncia oggi una serie di nuovi esclusivi concerti. Saranno solamente 6 le date, tra marzo ed aprile, del compositore in Italia: al Politeama Rossetti di Trieste il prossimo 11 aprile l’unico concerto nell’intero Triveneto, organizzato dall’agenzia VignaPR srl in collaborazione il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.



I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 21 dicembre online su Ticketone.it, su Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Rossetti.