Mal dei Primitives star di Piazza in Fiore

Piazza in Fiore, la festa di primavera della Pro San Vito al Tagliamento, prosegue con una serie di eventi collaterali lungo il mese di giugno. Mercoledì 5 giugno concerto di una delle icone più amate nel panorama melodico rock italiano ovvero Mal dei Primitives. Il concerto dal titolo “Grazie Piper” è in programma alle 21 al teatro Arrigoni. L’artista suonerà i suoi maggiori successi celebrando così i suoi primi 50 anni di carriera. I festeggiamenti poi proseguiranno fino al 15 giugno con due appuntamenti importanti: venerdì 14 giugno alle 20 la 3a Cena sotto le Stelle (su prenotazione) e sabato 15 giugno alle 21 il Concerto per la Festa dei Santi Patroni in Duomo, a cura del Gruppo Vocale “Città di San Vito”, Corale di Rauscedo e Accademia d’Archi Arrigoni.