Marco Maria Tosolini nominato nel comitato di gestione del Mibact

Marco Maria Tosolini, musicologo, drammaturgo, critico musicale, regista e conduttore radiofonico, ordinario di Storia della Musica al Conservatorio a Trieste (e per lunghi anni docente in quello di Udine) è stato recentemente nominato componente del comitato di gestione dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero dei Beni e Attività Culturali. E’ anche recentemente stato designato componente del Consiglio d’Amministrazione del Conservatorio “Tartini” di Trieste. Ideatore del programma radiofonico per RAI Radio Uno “Il concerto che vorrei” che vede per la prima volta in Italia studenti di Conservatorio cocondurre delle trasmissioni dove vengono proposte e commentate registrazioni storiche – oltre 450! – rinvenute nella nastroteca della sede RAI del Friuli Venezia Giulia Tosolini porterà la sua esperienza anche amministrativa, oltre che culturale, dopo aver fatto parte per 23 anni della Fondazione Friuli con due mandati come consigliere d’amministrazione e ideatore di progetti per la comunicazione (anche con la sede RAI regionale). Attualmente, ogni lunedì, alle ore 13.29, sulle frequenze regionali di Rai Radio Uno conduce il programma “Talentopoli” , per la regia di Assunta Cannatà, dove vengono presentati giovani talenti musicali della regione che dialogano con grandi maestri.