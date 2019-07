Marco Paolini inaugura il Festival delle Valli del Natisone

Giunto alla sua 25^ edizione, il Festival delle Valli del Natisone alzerà il sipario – mercoledì 17 luglio - alle 21.00 - sul nuovo spettacolo di Marco Paolini – Filo Filò. Un progetto senza scena e senza personaggi. Non una storia ma un filo di storie tenuto insieme con mestiere e necessità. Era filò nel Veneto “una veglia contadina nelle stalle durante l’inverno ma anche interminabile discorso che serve a far passare del tempo… e niente altro”, così diceva Andrea Zanzotto. Un passatempo, non uno spettacolo, quindi.



Un racconto dialogante nelle intenzioni di chi lo propone oggi a teatro, un invito agli spettatori a far filò insieme. “E per chi volesse sapere gli argomenti possibili del filò – commenta Marco Polini - si potrebbe parlare di strade romane, dell’algoritmo della felicità e della miseria, del ritorno del selvatico e dell’agricoltura di città, della fotografia degli antenati, di bío e nano tecnologie, di zia Adenina e zia Timina, del Tamagotchi, di cosa fanno gli hackers, delle macchine intelligenti, della casa vecia e della casa nova, del lavoro che conviene fare, del telepass, dello studio che non conviene fare, di quel che vale e di quello che varrà ancora, delle reti, delle bottiglie, di fossili e rinnovabili, dell’orologio Wagner e di aggiornamenti, del Papa, e volendo anche di termodinamica e dell’Italia.” Un filo di parole per tessere domande utili e cercare la strada per rispondere. Filo da perdere ogni tanto per passatempo, ma da ritrovare per far filò. Filo di lana che lega i discorsi per farli diventare storie che passino di bocca in bocca, di sera in sera, anche per non perdere il filo del presente e per provare a costruire un futuro condivisibile, come chiedono con forza le nuove generazioni agli adulti. E non solo per il clima, ma anche per l’aria che tira su tutto il resto.



E dopo una breve pausa, il Festival riprenderà sabato 20 luglio con la tradizionale passeggiata teatrale pomeridiana e con lo spettacolo serale “Giovanna d’ArpPo” di Gardi Hutter per la regia di Ferruccio Cainero. Gardi Hutter è considerata la più grande clown al mondo: un’artista unica, pluripremiata, che ha conquistato le platee internazionali e che dal 1981 a oggi ha superato le tremila repliche con spettacoli quasi privi di parole, in cui crea piccoli universi paradossali fatti di personaggi che combattono con coraggio - ma invano - per la ricerca della felicità. La loro tragicomica situazione è raccontata in modo spietato e crudele, divertendo il pubblico in modo intelligente e coinvolgente.



Il Festival è organizzato dall’Associazione Puppet FVG e dal CTA – Centro teatro Animazione e Figure – di Gorizia, con il sostegno della Regione FVG e in collaborazione con i Comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, San Leonardo, Pulfero, Stregna, Savogna, Torreano, Prepotto e Caporetto.



La partecipazione agli spettacoli è libera; a pagamento lo spettacolo Filo Filò di Marco Paolini: i biglietti sono già disponibili sul circuito e nei punti vendita Vivaticket (unica modalità di acquisto) al costo di € 15,00 + € 1,50 dir. di prevendita e la Passeggiata teatrale a € 4,00.



Il programma completo su www.festivaldellevallidelnatisone.net.