Massimo Garlatti-Costa ambasciatore della friulanità in Uruguay e Argentina

l regista e sceneggiatore Massimo Garlatti-Costa sarà il protagonista in Uruguay e Argentina dal 13 al 18 luglio di una serie di conferenze e proiezioni dedicate a cinema, video e arti visive in Friuli Venezia Giulia nell’ambito della seconda fase di “Rinnoviamo la nostra friulanità”, progetto organizzato dall’Ente Friuli nel Mondo e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero.



Il progetto “Rinnoviamo la nostra Friulanità” si propone di rinnovare e attualizzare le relazioni dei corregionali con la terra d’origine attraverso un percorso interdisciplinare e di favorire momenti di aggregazione e di crescita socio-culturale a beneficio non solo della comunità degli emigrati e dei loro discendenti ma anche della comunità italiana e locale e, nello specifico, di appassionati di cinematografia.



La presenza di Garlatti-Costa offrirà una straordinaria opportunità di conoscere in maniera moderna e dinamica la Regione Friuli Venezia Giulia, ed il Friuli in particolare, attraverso una selezione di lavori filmici e documentaristici che spaziano dalla storia, alla promozione del territorio, agli aspetti sociali e dell’emigrazione. I documentari Quando la terra chiama, Isonzofront, Missus, Friûl Viaç te Storie, Uomini di Terra, i video promozionali del territorio, la video-guida all’apprendimento della lingua friulana per i corregionali di lingua spagnola Blecs. Perlas de Friulano - prodotti e realizzati anche grazie a finanziamenti della Regione FVG - e altri lavori del regista saranno al centro di un evento nella sede della Scuola Italiana di Montevideo il 16 luglio e rappresenteranno il miglior viatico per rigenerare il senso di identità delle vecchie generazioni dei corregionali all’estero e stimolare il senso di appartenenza nei giovani discendenti.



Considerate la vicinanza geografica, l’enorme consistenza numerica di corregionali e loro discendenti, e soprattutto l’interesse legato alla settima arte, gli eventi saranno proposti il 13 e 18 luglio anche a Buenos Aires in Argentina, con il coordinamento della Sociedad Friulana.