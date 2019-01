Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show a teatro

Saranno due artisti che dagli anni Ottanta hanno fatto la storia dell’intrattenimento in Italia a inaugurare il 2019 del Circuito ERT. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, dopo le tre date nello scorso ottobre, saranno protagonisti di altrettante serate in Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni. Il Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show farà tappa martedì 8 gennaio al Teatro Sociale di Gemona del Friuli (ore 21) e mercoledì 9 gennaio al Teatro Italia di Pontebba (ore 21) prima di congedarsi dal pubblico regionale mercoledì 16 gennaio dal Teatro Verdi di Maniago (ore 20.45).



Quindici anni dopo l’ultimo lavoro assieme, Massimo Lopez e Tullio Solenghi hanno deciso di calcare nuovamente le assi dei palcoscenici italiani per dedicare questo spettacolo al terzo mancante del Trio che li rese famosi, la compianta Anna Marchesini.

La scintilla che li ha convinti ad imbarcarsi in questa nuova avventura è scoccata durante il programma televisivo Tale e Quale Show di Carlo Conti, in cui Lopez e Solenghi vestirono i panni di Simon e Garfunkel. “In sede di scrittura e composizione dello Show, l’idea dominante è stata quella di riappropriarci dello stile che ci ha contraddistinto fin dall’esordio col Trio, coniugandolo su nuovi contenuti – raccontano i due - ne è così scaturito un racconto scenico senza un apparente filo conduttore, un po’ a scatole cinesi, dove una semplice frase o una singola intonazione possono agevolare la scena successiva”.

Sul palco, accompagnati dalla Jazz Company del M° Gabriele Comeglio, Lopez e Solenghi daranno vita a una carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali e improvvisazioni. Il pubblico potrà assistere a un nuovo incontro tra Papa Bergoglio (Lopez) e Papa Ratzinger (Solenghi) in un esilarante siparietto di vita domestica, e non mancheranno, tra gli altri, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e di Dean Martin e Frank Sinatra.

In quasi due ore di spettacolo, Tullio e Massimo, da vecchie volpi del palcoscenico, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.