Mitteleuropa Orchestra in concerto a Novo Mesto

Un irrinunciabile concerto nella suggestiva città di Novo Mesto vedrà protagonista la Mitteleuropa Orchestra guidata dalla bacchetta del Maestro Marco Guidarini.

Questa sera, mercoledì 3 aprile, alle ore 19.30, al Kulturni Center Janeza Trdine della città slovena, l’Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia sarà infatti impegnata in un suggestivo programma musicale che prevede il Notturno per Archi di G. Viozzi, la cele-bre Sinfonia n 8 D 759 “Incompiuta” di F. Schubert e la splendida Sinfonia n.3 op. 55 “Eroi-ca” di L. van Beethoven.

Un appuntamento di assoluto prestigio in ambito internazionale che dimostra la volontà di potenziamento dell’attività della Mitteleuropa Orchestra anche al di fuori dei confini re-gionali, in modo tale da rendere sempre più concreto e rilevante il prestigio dell’Orchestra Regionale sul mercato nazionale ed estero.

