Mittelfest 2019, al via la vendita dei biglietti

Prende il via domani, martedì 25 giugno, la vendita dei biglietti per Mittelfest 2019, in calendario dal 12 al 21 luglio e incentrato sul tema “Leadership”, denso e affascinante, declinato in vari aspetti: nell’arte, nell’economia, nelle questioni di genere, in politica e in altri settori della società, e affidato a grandi artisti nazionali ed internazionali. I prezzi spaziano dai 10 ai 35 euro, i biglietti si potranno acquistare nella biglietteria di Cividale, nella sede della Società Filologica di Udine (via Manin) on-line (viva ticket.it, call center 892.234) e nei punti vendita Vivaticket. Sono previste riduzioni per i residenti a Cividale, correntisti Civibank, possessori di Fvg Card e naturalmente c’è la consueta attenzione per i giovani e per gli over 65 anni con biglietti a prezzo speciale. All’info point c’è la possibilità di ricevere tutte le informazioni e i dettagli: è aperto dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. Infopoint 0432/733 966.