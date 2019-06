More Than Jazz saluta con una marching band

Una festosa serata all'insegna dell'amicizia, togliendo ogni limite di espressione musicale, lasciando spazio a idee progettuali e compositive dei tantissimi artisti di fama internazionale provenienti dall'intera Alpe Adria. Un modo per salutare il pubblico regalando agli spettatori un assaggio di quella scintilla creativa che rappresenta il cuore pulsante di ogni espressione artistica, musica compresa.



Si chiuderà così, domani, 28 giugno, alle 20.20 al Teatro Palamostre di Udine More Than Jazz, il festival di musica jazz, e non solo, organizzato da SimulArte, CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia con il sostegno del Comune e la direzione artistica di Glauco Venier.



“Friendship suite”, questo il titolo della serata sarà eseguito dai quasi 20 musicisti dell'Alpe Adria Ensemble: Antonello Sorrentino, Antonio Gecek, Francesco Ivone (tromba), Miron Hauser, Federico Pierantoni, Max Ravanello, Sergio Bernetti (trombone), Simone La Maida, Alfonso Deidda, Grgur Savic (sax contralto), Heinrich von Kalnein, Marcello Allulli (sax tenore), Herwig Gradischig (sax baritono), Alberto Fidone (contrabbasso), Jani Moder (chitarra), Francesco Deluisa (pianoforte) e Žan Tetičkovič (batteria).



Prima del grande concerto finale, salirà sul palco del Palamostre il gruppo degli allievi Jazz del Conservatorio Jacopo Tomadini, guidati del Maestro Massimo Garritano, con un programma per big band che omaggia la musica di Pat Metheny, negli arrangiamenti di Bob Curnow.



E quale modo migliore, infine, per salutare la città se non quello di riproporre, come per l'inaugurazione, una marching band lungo le vie del centro? L'Alpe Adria street band, partirà alle 11.30 da piazza Libertà per snodarsi nel cuore di Udine guidando il pubblico sulle note dei più famosi e conosciuti brani jazz.



Tutti gli eventi proposti nei vari luoghi della città sono a ingresso gratuito ad eccezione dei concerti al Teatro Palamostre dove, all'esterno, è aperto il Blubar per un piacevole momento di relax. I biglietti, che comprendono la prima consumazione e con speciali offerte dedicate agli studenti o per l'abbonamento a tutti gli spettacoli, sono acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket o, un'ora prima dell'inizio dei concerti, direttamente alla biglietteria del Palamostre in piazzale Paolo Diacono 21. Per informazioni è possibile inviare una email a morethanjazz@simularte.it, visitare il sito internet www.simularte.it/mtj o telefonare agli uffici del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 0432 504765.