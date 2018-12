Musica protagonista al Filling Station Motel di Udine

Dopo i concerti dell’icona rock Omar Pedrini e del chitarrista Marcus Eaton, il Filling Station Motel di Udine, locale di unico nel suo genere – è assieme un bar ristorante, officina custom e un concept store - ritorna teatro di un nuovo evento che vedrà protagonista la buona musica. Venerdì 21 dicembre protagonisti assoluti saranno i The High Jackers, band rock soul udinese nata nel 2004 su iniziativa di Stefano “Mr Steve” Taboga, già front man dei The Mad Scramble. La band raduna un compendio di vari musicisti di diverse estrazioni e percorsi musicali, uniti da una passione comune, quella per l’ottima musica. La flessibilità del gruppo li porta a proporre live altamente coinvolgenti dove emergono a pieno influenze rock, blues, soul music e R&B. A luglio 2018 la band ha aperto l’unico concerto nel Nordest della gypsy punk band di fama mondiale Gogol Bordello al Festival di Majano. Al Filling Station Motel i The High Jackers presenteranno live il loro nuovo album “Da Bomb” (Toks Records), che per l’occasione sarà disponibile anche nell’edizione cd e vinile.



Ad impreziosire la serata ci sarà anche lo showcase di Doro Gjat, che dalle 21.00, accompagnato da Dee Jay Park, presenterà “Disco Doro”, nuovo progetto che arriva a pochi mesi dall’uscita del suo secondo disco “Orizzonti Verticali”. Il “Disco Doro” è una raccolta di alcuni dei suoi brani più conosciuti insieme ad alcune rarità e a ben sei tracce inedite, mixate fra loro dalle abili mani di Dee Jay Park, giovane DJ triestino che ha concepito e realizzato il progetto insieme al rapper friulano. “È un regalo che ho voluto fare ai miei fan” dice Doro, “per celebrare insieme a loro il traguardo dei primi tre anni di attività solista”. Il progetto sarà disponibile in 400 copie in edizione limitata esclusivamente ai concerti del rapper.



A dare il via alle danze, venerdì 21 dicembre al Filling Station Motel, sarà, dalle 19.00, il set di Dj Hobe Kobayashi & GeL. Altra proposta musicale in scaletta è quella di Giò, cantautore udinese che eseguirà alcuni brani del suo ultimo album “Succederà”. La serata vedrà il suo culmine, come detto, con l’esibizione dei The High Jackers, live con “Da Bomb”.



L’evento è organizzato da Filling Station Motel e dall’etichetta discografica friulana Toks Records. Tramite il suo calendario di eventi il Filling Station Motel si candida a punto di riferimento per quanto riguarda un certo tipo di intrattenimento di qualità in Friuli Venezia Giulia. Il locale nasce negli spazi del vecchio Motel Agip di Udine, costruzione risalente alla fine degli anni 50, trasformato negli anni 70 in stazione di servizio e officina. La scelta del nome Filling Station Motel “FSM”, è stata dettata proprio dalle origini della location. All’interno del nuovo FSM nasce quindi l’officina di customizzazione, un concept-store dove si vendono moto e biciclette, abbigliamento e calzature, l’osteria e american bar dove poter mangiare o gustare vini e birre e ovviamente una stazione di servizio. Un vero e proprio motel, parola che unisce motor e hotel, un concetto nato oltre oceano già negli anni ’50, che si traduce ora in un locale unico nel suo genere, in centro a Udine.