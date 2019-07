Musica sacra corale per celebrare l’Europa

Tradizione consolidata: è quella del festival internazionale Cori d’Europa organizzato dal Gruppo Polifonico ‘Claudio Monteverdi’ di Ruda, che dal 2001 richiama in regione ospiti stranieri per uno scambio artistico di musica sacra nelle più importanti località del territorio, per celebrare la fratellanza europea e il valore della pace attraverso la musica corale. Il primo della 19a edizione sarà l’ensemble femminile ‘Kastalia’ di Arezzo, diretto da Eugenio Dalla Noce, che si esibirà assieme al ‘Monteverdi’ sabato 13 a Pordenone nel Santuario delle Grazie e domenica 14 a Udine nella Basilica delle Grazie. La compagine toscana, fondata nel 2017, ha già partecipato a concorsi sia nazionali che internazionali ottenendo due primi premi. A settembre, a Codroipo e Palmanova, toccherà al coro misto da camera Ljubljanski madrigalisti di Lubiana, diretto da Klara Maljuga, che ha inaugurato la prima edizione del festival.