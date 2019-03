Nasce il master in ‘music business’

L’associazione Arte&Musica, in collaborazione con il Comune di Monfalcone - assessorato alle politiche giovanili e il Centro Giovani Innovation Young, organizza il primo Master in Music Business: un'occasione unica in Friuli Venezia Giulia per approfondire le proprie conoscenze in merito ai vari aspetti che compongono il settore musicale, dalla produzione alla comunicazione, dalla sfera legale al mondo del live show e della registrazione in studio.

I relatori saranno cinque fra i più importanti professionisti del settore musicale: Claudio Trotta (fondatore e presidente della Barley Arts), Marco Stanzani (tra i più rilevanti esponenti del mondo della comunicazione nel settore musicale), Andrea Marco Ricci (presidente di Note Legali), Nico Odorico (socio e audio engineer degli Angel’s Wings Recording Studio) e Andrea Rigonat (chitarrista e produttore di Elisa, Emma, Francesca Michelin).

L'industria della musica è caratterizzata da una moltitudine di prospettive che richiedono una sempre maggiore competenza sotto diversi punti di vista. Il percorso del Master permette ai partecipanti di approfondire le conoscenze legate al mercato musicale, esplorando questo settore dinamico e in rapida evoluzione.

Il percorso è suddiviso in cinque diversi incontri. La prima lezione, in programma il 23 marzo, tenuta dall’audio engineer Nico Odorico, si svolgerà presso gli Angel’s Wings Recording Studio e tratterà l’argomento della registrazione in un incontro teorico e pratico.

Tre dei cinque incontri, invece, si terranno al Centro Giovani di Monfalcone. Il primo sarà tenuto da Claudio Trotta, storico organizzatore di grossi eventi, che parlerà di tutto quello che ruota attorno all’organizzazione di un concerto.

Il promoter musicale Marco Stanzani spiegherà come funziona un ufficio stampa, mentre l’avvocato Andrea Marco Ricci spiegherà i diversi aspetti legali attinenti il mondo della musica. Concluderà il percorso del Master in Music Business il produttore Andrea Rigonat, nel suo studio di Fiumicello Il motore dell’auto, parlando delle diverse fasi di produzione musicale di un brano.

Iscrizioni e informazioni: camartemusica@gmail.com