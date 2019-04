Dal 21 al 23 giugno Pordenone si vestirà di musica e di pianoforti con concerti nei luoghi da sempre deputati alle esibizioni così come in spazi più insoliti, nelle abitazioni private e in aree urbane condivi se: nasce Piano City Pordenone, manifestazione che approda anche in Friuli, organizzata dal Comitato Piano City Pordenone in collaborazione con il Comune di Pordenone, che prenderà avvio venerdì 21 con l’appassionante sfida su due strumenti, la Piano Battle di Andreas Kern e Paul Cibis.

Il festival nasce da un’idea del pianista tedesco Andreas Kern, sarà un’esplosiva ed energica contaminazione di musica e di concerti, tre giorni in cui Pordenone parlerà la lingua del pianoforte attraverso un fitto programma di appuntamenti che consentirà di esplorare lo strumento a ottantotto tasti nelle sue diverse declinazioni e sonorità. Artisti italiani e internazionali, musicisti ed enfant prodige e soprattutto pianoforti disseminati nel centro storico, saranno protagonisti di una manifestazione che proporrà un’invasione di note e musica, spaziando tra i diversi generi dalla classica, jazz ed elettronica. Dopo Berlino, Milano, Napoli, Palermo, Novi Sad, anche Pordenone entrerà così a far parte di una rete internazionale dedicata al pianoforte. Benché rete internazionale, le differenti edizioni e città mantengono una propria specificità, un unicum che si fonda sul peculiare di ciascun territorio.

HOUSE, CITY E FACTORY CONCERT. L'originalità del progetto sta non solo nel portare i concerti nei luoghi più caratteristici della città valorizzandone anche gli scorci più inaspettati, ma anche nell'idea di far incontrare la “domanda” dei pianisti che si candidano, con l’"offerta” delle case dei pordenonesi che decidono di aprire le porte alla musica, riprendendo il concetto classico della musica da camera e proiettandolo nella contemporaneità. Da ciò gli House Concert: le case diventano sale da concerto disposte ad accogliere artisti e pubblico di appassionati. I concerti nelle abitazioni si intrecceranno al programma dei City Concert, concerti negli angoli più insoliti di Pordenone, nei suoi palazzi, nelle sue piazze, nelle sale dei Musei e delle gallerie e negli spazi meno usuali in cui risuoneranno le note del pianoforte, trasformando la città in un palcoscenico diffuso. Una delle novità specifiche dell'edizione di Pordenone, sono i Factory Concert: in una città di forte tradizione industriale la musica approderà anche nei luoghi dell’impresa o a vocazione industriale e commerciale. I dettagli degli appuntamenti sono ancora in corso di definizione e saranno resi noti a ridosso della manifestazione; sono in programma concerti con musicisti che arriveranno da tutta Italia e dall’estero, con allievi eccellenti e giovani talenti vincitori di concorsi e anche interpreti di grande rilievo del panorama italiano.

FESTA DELLA MUSICA MiBAC. Il 21 giugno, solstizio d’estate, si celebra in tutta Italia la Festa della musica, un cartellone di appuntamenti e iniziative sotto l’egida del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in cui è inserito anche Piano City Pordenone. A inaugurare il festival e celebrare la Festa della musica, sarà l’atteso concerto con i due pianisti Andreas Kern e Paul Cibis che al Capitol saranno protagonisti della scenografica quanto entusiasmante Piano Battle, una vera e propria sfida su due pianoforti gran coda. I musicisti hanno appena concluso il tour negli Stati Uniti della Piano Battle, una competizione in cui a essere coinvolto e a votare è il pubblico.

Formatosi ad Hannover, Berlino e Londra, Paul Cibis si è esibito in tutto il mondo, oltre ad essere ospite in molti appuntamenti radiofonici e televisivi per le maggiori emittenti. Ha pubblicato diversi album ed è stato coinvolto in diversi progetti cinematografici. Fortemente coinvolto nella didattica, Cibis ha insegnato al Trinity College of Music di Londra e spesso tiene masterclass in Germania, Cina, Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud. Nato in Sud Africa, Andreas Kern ha studiato pianoforte a Colonia e Berlino con Günter Ludwig e Pascal Devoyon. Si è esibito in recital solistici ma anche in formazioni cameristiche in Europa, Canada, Hong Kong, Cina, Giappone, India e Sud Africa. Il suo specifico è di proporre la musica classica in modi non convenzionali collaborando con artisti di altre discipline, come il teatro e la danza. Kern è l’ideatore dell’“arte lounge” programma musicale per il canale TV Arte. Si è esibito con artisti come Mischa Maisky, Renaud Capuçon, Sol Gabetta, Sarah Chang, Vadim Repin, Nils Mönkemeyer, Elina Garanca e Jörg Widmann. Ha ideato Piano City Berlin nel 2010 ed sarà di tutti gli eventi collegati all’anniversario “beethoveniano” del 2020 in Germania.

FESTA DEL TERRITORIO. Non solo una manifestazione, ma una rete culturale allargata, Piano City Pordenone è organizzato dal Comitato Piano City Pordenone, associazione presieduta da Luigi Rosso, e curato dai musicisti Lucia Grizzo, Bruno Cesselli e Gianni Della Libera; è realizzato con il Comune di Pordenone, e gode dei patrocini della Regione Fvg, dei Comuni di Pordenone, Porcia, San Vito, Sacile e Valvasone Arzene. Piano City Pordenone si avvale del sostegno della Fondazione Friuli, e del contributo delle tante realtà private e istituzionali: i partner Teatro Verdi di Pordenone, Unindustria, associazione Sviluppo & Territorio, ConCentro Pordenone With Love, Storica Società Operaia di Pordenone, ProPordenone, associazione la cifra, i privati divenuti veri e propri partner di progetto e di cultura Friulovest Banca, Acqua Dolomia, Pmi, Best Western Plus Park Hotel, Visotto Supermercati, Salamon Immobiliare, gli sponsor tecnici Yamaha, Wasabit, Regìa Comunicazione, MPMusica, Visivart, Gsm. Ad aver sposato da subito il nuovo progetto musicale sono stati importanti istituzioni musicali e associative, ovvero i due conservatori regionali Conservatorio J. Tomadini di Udine e Conservatorio G. Tartini di Trieste, l’Accademia del Ridotto di Stradella (Pavia) e le manifestazioni “sorelle” Piano City Napoli e Piano City Novi Sad. Hanno aderito al partenariato le tre scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale della Destra Tagliamento degli Istituti comprensivi di Pordenone Torre, San Vito e Sacile; l’associazione Ruffo di Sacile, l’associazione Fadiesis, l’Ensemble Serenissima di Sacile, la scuola Salvador Gandino di Porcia. Sono accanto alla manifestazione, anche diverse realtà associative: l'Accademia Musicale Pordenone, Compagnia dell’anello, Gocne onlus e Asd. Ginnastica Zoppola.