Natale in Friuli per gli Harmony Gospel Singers

Iniziano il loro tour natalizio con un trittico di concerti in Friuli gli harmony gospel Singers, il coro gospel regionale che ha saputo imporsi a livello internazionale con l'energia della sua musica.

Venerdì 7 alle ore 20.45 gli harmony saranno a Udine, nella chiesa di S. Andrea in Piazza Paderno. Sabato 8 alle 20.30 terranno un concerto nel Duomo di Manzano. Infine, domenica 9 saranno di scena alle 16 nella Terrazza mare di Lignano Sabbiadoro.



La formazione degli Harmony Gospel Singers è composta da circa 35 elementi e si è esibita in oltre 400 concerti. Sono diretti da Stefania Mauro, diplomatasi alla Royal School of Music di Londra (Regno Unito), anima e cuore del gruppo. Sono il coro Gospel italiano che ha effettuato più concerti all'estero. Recentemente abbiamo tenuto due tournée in Inghilterra e due in Francia.



L’Aprile 2018 li ha visti protagonisti di una tournée in Scozia, con concerti a Dunoon, Glasgow ed Edimburgo (nella prestigiosa cattedrale di Saint John). Sono già stati ingaggiati per due tour internazionali: nel 2019, in Francia e, nel 2020, Norvegia. Hanno vinto due Akademia Music Awards a Los Angeles (USA) come Miglior Brano Gospel Inedito nel 2015 e 2016.