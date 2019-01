Un padre e un figlio davanti al mare di Lampedusa. Davide Enia torna a teatro con un nuovo racconto sui naufragi individuali e collettivi del nostro tempo: L’abisso, in scena venerdì 11 al Pasolini di Cervignano e sabato 12 al teatro Palamostre di Udine per Contatto 37. L’attore siciliano, oggi fra i migliori narratori teatrali italiani. porta in scena una materia varia e viva, tesa e emozionante, tratta dal suo libro Appunti per un naufragio, fondendo il racconto puro agli antichi canti dei pescatori, intonati lungo le rotte tra Sicilia e Africa, all’arte magnifica del cunto palermitano, alle testimonianze di chi vive sulla frontiera del mare aperto: il personale della Guardia Costiera, gli operatori medici, i lampedusani, i volontari e le persone sbarcate sull’isola. “Nella messa in scena - spiega Enia - usiamo diversi registri del linguaggio teatrale, perché quanto sta accadendo è ancora troppo gigantesco per essere contenuto in una forma unica”.