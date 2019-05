Note di romanticismo al Tartini di Trieste

Mercoledì 29 maggio una nuova serata concerto attende il pubblico della Sala Tartini del Conservatorio di Trieste: alle 20.30 riflettori sul recital violino – pianoforte proposto da due talentuose giovani artiste: sono Giada Visentin, pluripremiata in vari Concorsi nazionali ed internazionali ma anche solista per prestigiose istituzioni musicali in Italia all’estero, come “I Solisti Veneti” e la Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”; e Paola Possamai, a sua volta reduce da lusinghiere affermazioni nei Concorsi Albenga, Piove di Sacco, “Thomaz Holmar”, “Riviera della Versilia”, “Musica Insieme” di Musile di Piave. Il concerto rientra nella Stagione Primavera_Estate dei “Concerti del Conservatorio”, accessibili liberamente al pubblico su prenotazione, info +39 040 6724911 www.conts.it.

Il programma proporrà di Johannes Brahms la Sonata per violino e pianoforte 1833 – 1897 in La maggiore n. 2 op. 100, di Antonin Dvorak 4 Pezzi Romantici op. 75 e infine di Sergej Prokof’ev la Sonata per violino e pianoforte n. 1 op. 80. Composta nel 1886 tra le suggestive montagne svizzere di Thun, la Sonata op. 100 di Johannes Brahms, detta anche Thunersonate, trova la propria ispirazione nel liederismo nostalgico e sentimentale caratteristico del Romanticismo tedesco. Il Romanticismo di Antonin Dvorak diventa invece – con I Quattro pezzi romantici op. 75 – la ricerca di un linguaggio armonico che riprende gli aspetti brillanti e immediati dell’elemento popolare. Di gusto neoclassico la Sonata in fa minore n. 1 op. 80 di Sergej Prokofiev, composta tra il 1938 e il 1946 in collaborazione con David Oistrach. Il linguaggio del compositore appare melodioso e chiaro, sensibile ed eloquente.



Giada Visentin, classe 1998, si è diplomata in violino al Conservatorio Tartini di Trieste con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida del prof. Giancarlo Nadai e attualmente frequenta il Biennio Specialistico presso il medesimo Conservatorio con il prof. Massimo Belli. Nel 2015 è stata selezionata per partecipare alla Masterclass dell’Accademia dei Solisti Veneti diretta da Claudio Scimone, nel 2017 ha debuttato alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice con il Concerto di Mozart in Sol maggiore KV 216. Nel 2018 ha partecipato ad una tournee organizzata dal CIDIM come solista con la Nuova Orchestra da Camera “F. Busoni” con la quale ha recentemente inciso per Bam Music. Nell’estate 2018 ha ricevuto il Diploma di Merito ai corsi di perfezionamento all’Accademia Musicale Chigiana tenuti da Salvatore Accardo e sotto la sua guida frequenta il corso di alto perfezionamento all’Accademia “W. Stauffer” di Cremona. Paola Possamai, classe 1998, inizia lo studio del pianoforte all’eta di sei anni presso la Fondazione musicale “Santa Cecilia” di Portogruaro sotto la guida dapprima di Claudia Dazzan e successivamente di Lucrezia De Vecchi, concludendo nel 2016 il percorso interno con il massimo dei voti e la lode. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali ed e destinataria di molte borse di studio offerte dal Rotary Club di Portogruaro. Ha frequentato masterclass tenute da Giorgio Lovato e Alberto Miodini. Attualmente studia presso il Conservatorio Tartini di Trieste nella classe di Massimo Gon.