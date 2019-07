Notte horror a Fmk, International Short Film Festival

Quando si parla di FMK – International Short Film Festival, non si può non pensare alla Notte Horror che mercoledì 10 luglio ritornerà al Chiostro dell’ex Convento di San Francesco con un palinsesto “da paura”.



La serata, organizzata da Cinemazero grazie al prezioso sostegno di Crédit Agricole FriulAdria e dell’Amministrazione Comunale per Estate a Pordenone, inizierà alle 20.30 circa con un dj Set a tema, curato da Lara Trevisan, da gustare con un aperitivo a prezzo agevolato grazie alla collaborazione con il Caffè Letterario al Convento.

Alle 21.30 spazio ai corti con 7 terrificanti filmati provenienti da tutto il mondo: da Ipocondria Zombie di Antonio Caiazzo, passando per Catcalls di Kate Dolan fino ad approdare in Spagna con Coda Sacra di Pol Barros.



Spazio anche all’Australia con uno speciale horror focus: Here there be the monsters, Lavender e Maggie May.

Ospite della serata Nicola Stradiotto, che, oltre a esporre fino al 31 luglio negli spazi della Mediateca di Cinemazero (Palazzo Badini) la sua mostra personale Lost Identity, presenterà il suo il suo fumetto Tropical Zombie, tra nonsense, splatter, surreale e, ovviamente, horror.



Un viaggio onirico in un condominio surreale, un centinaio di stanze disseminate in 31 tavole dal tratto rosso dove tutto può accadere. Ogni stanza racchiude un mondo fatto di stranezze, misteri, vuoti e orrori come fossero l'altra faccia del reale, e invece ne sono la rappresentazione più cruda, horror e splatter.

FMK – International Short Film Festival concluderà poi la sua corsa giovedì 11 luglio con la seconda ondata di corti provenienti da tutto il mondo.



Non mancheranno gli ospiti: Nicola Curtoni e Elena De Stefani presenteranno il loro libro Alla Ricerca della Sala. Il giro (d’Italia) dei cinema, un viaggio di 50 giorni alla scoperta dei cinema più innovativi del nostro Paese e Michele Bernardi introdurrà il suo Mercurio, un cortometraggio animato che ricorda il nostro passato recente.



Programma FMK _ Short film festival

Mercoledì 10 luglio

Alle 20.30 Apericena e dj set con Lara Trevisan

Dalle 21.30 Cortometraggi Horror

Ipocondria Zombie di Antonio Caiazzo - Italia

Salt di Rob Savage - Inghilterra

Catcalls di Kate Dolan - Irlanda

Cloven di Mohamed Fakhro Bahrein - USA

Meet You in the parking lot di David Sloan e Jordan Eakin - USA

The Silver di David Michael Yohe - USA

Coda Sacra di Pol Barrós - Spagna



Focus Horror Australiano

Here There Be The Monsters di Drew Macdonald - Australia

Maggie May di Mia’kate Russell - Australia

Lavender di Henry Boffin - Australia



FMK incontra… Nicola Stradiotto presentazione del fumetto Tropical Zombie



Giovedì 11 luglio

Alle 20.30 Apericena e dj set con E. Sist

Dalle 21.30 Cortometraggi Internazionali

Import di Ena Sendijarević - Olanda

Souls of Totality di Richard Raymond - USA

73 Cows di Alex Lockwood - Inghilterra

Mémorable di Bruno Collet - Francia

Mercurio di Michele Bernardi - Italia

Le case che eravamo di Arianna Lodeserto - Italia

Pulsión di Pedro Casavecchia - Argentina/Francia



FMK incontra… Nicola Curtoni ed Elena De Stefani, presentazione del libro Alla ricerca della sala. Il giro (d’Italia) dei cinema



INGRESSO LIBERO

La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le proiezioni dei cortometraggi senza visto di censura non sono consentite ai minori di 18 anni.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno all’interno dell’ex Chiesa di San Francesco.