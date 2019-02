Doppio appuntamento lunedì prossimo 11 febbraio per la novantasettesima Stagione degli Amici della Musica di Udine. Nell’intima atmosfera di Palazzo Mantica, le note della viola da gamba di Maddalena Del Gobbo, accompagnate al clavicembalo da Alberto Busettini, risuoneranno in un percorso tra perle e rarità del repertorio francese e tedesco. Per consentire un’ampia fruizione all’atteso concerto e date le ridotte dimensioni della sala, il concerto sarà proposto in due turni: alle ore 18 e alle ore 20,22. Entrambi gli artisti hanno un prestigioso curriculum internazionale, tra concerti, attività didattica e incisioni discografiche.



In un programma dedicato esclusivamente alla musica barocca, l’apertura è riservata alla Suite in Sol Maggiore del Libro Terzo di Marin Marais, per continuare con la Passacaglia di Johann Caspar Ferdinand Fischer, la Sonata in Sol Maggiore Bwv 1027 di Johann Sebastian Bach e, in chiusura, tre estratti dai Pieces de viola avec le basse continuée di Antoine Forqueray.



La stagione è realizzata grazie al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Fvg, Fondazione Friuli e Comune, il patrocinio di Osce e Ambasciata di Spagna, il sostegno della Banca di Udine Bcc ed Eurotech, in sinergia con Ert, Università, Fondazione Renati, Filologica Friulana, Unesco e Tx2.