Nuova stagione teatrale allo Spazio Venezia

Quattro spettacoli teatrali in lingua italiana per la primavera 2019 con la partecipazione di altrettante compagnie provenienti da tutta la Regione nel segno dell’ironia e dell’attualità. È quanto sta per prendere forma allo Spazio Venezia a cura dell’associazione culturale Melodycendo con il coordinamento di Nicola Fraccalaglio. SPAZIO TEATRO, rassegna teatrale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine nell’ambito della stagione VIERTE A TEATRI 2019, è resa possibile anche grazie alla collaborazione di FITA – UILT, Federazione Italiana Teatro Amatoriale – Unione Italiana Libero Teatro con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il progetto vede anche la partecipazione attiva dell’associazione di volontariato Venezia, operante nei quartieri di Cormôr, S. Giuseppe, S. Rocco e Tempio Ossario.



Si comincia domenica 24 marzo alle 17.00 con la Compagnia EtaBeta Teatro di Pordenone che presenta la commedia “Paradiso 3x2”. Uno spettacolo comico, a tratti poetico, basato su un paradosso che accosta il supermercato ad una sorta di limbo, luogo senza spazio e senza tempo dove si va a ricaricarsi dell’energia vitale consumata dalla fatica del vivere quotidiano. I quattro attori trasformisti danno vita a ventiquattro personaggi diversi, che si incontrano, scontrano, ignorano, innamorano, festeggiano e vivono avventure mentre riempiono i loro carrelli della spesa. Lo spettacolo, scritto e diretto da Fabio Comana, ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello regionale ed è prodotto da EtaBeta Teatro e La Gazza Ladra.



Domenica 7 aprile alle 17.00 è la volta della Compagnia Teatro Tutto Tondo di Buttrio con l’atto unico “Distacco Letale”, scrittura originale autoprodotta dal collettivo teatrale con la regia di Caterina Di Fant. Se la morte fosse un viaggio nell'aldilà, questo spettacolo ne rappresenterebbe la rocambolesca preparazione dei bagagli. Bagagli da portare con sé nel trapasso, bagagli da lasciare per sempre terreni, bagagli da riempire di ricordi, bagagli da alleggerire da inutili rancori, bagagli di chi parte ma anche di chi resta, erede di beni incommensurabili... come le enormi ricchezze della famiglia Noto. Mentre Attilio osserva per la prima volta i sentimenti dei suoi parenti, Sofia si ostina a sfogliare una rivista che la tiene lontana dalla realtà, Clelia non la smette di nutrire gli altri come fossero suoi eterni ospiti, Leonardo realizza che finalmente la sua vita sta per cambiare. Intanto Tobia, il cane, guaisce dal dispiacere e Carlo, il vicino di casa, si fa testimone naïf della storia. E la morte? La morte ironicamente attende, paziente, concedendo al pubblico tutto il tempo necessario affinché il distacco tra i protagonisti si sia fatto letale.



La rassegna prosegue sabato 13 aprile alle ore 20.45 con “Oscar”, spettacolo musicale tratto dalla commedia di Claude Magnier (brillante autore parigino del secolo scorso) ed allestito a cura della Compagnia Tutto fa Broduei di Trieste. Angelo, triestino doc, emigrato a Chicago, torna nella sua città natale dopo aver fatto fortuna grazie al proibizionismo, per promettere alla madre di diventare onesto, portando con sé tutta la sua famiglia che gli arrecherà non pochi grattacapi. La storia si complica ancor di più per l’arrivo un famoso gangster dal nuovo mondo in una Trieste degli anni '30, contaminata da soffuse atmosfere jazz e charleston.



L’atto finale è affidato sabato 4 maggio alle 20.45 alla Compagnia Melodycendo di Udine che porta in scena la commedia “Hotel a 9 stelle”, testo e regia di Nicola Fraccalaglio. La vicenda, dai toni comici e grotteschi, si svolge in America in un albergo di lusso, prendendo spunto da alcuni classici di Neil Simon come ‘California Suite’, ‘Appartamento al Plaza’ e ‘A Piedi nudi nel parco’, il tutto filtrato da un’atmosfera anni novanta, carica di umorismo. Sul palco, oltre allo stesso Fraccalaglio, Valeria Murianni ed altre sette attrici danno vita ad una storia, ricca di sorprese, citazioni musicali e colpi di scena.



Tutti gli spettacoli avranno luogo allo Spazio Venezia in via Stuparich 3, laterale di viale Venezia a ridosso della parrocchia di San Giuseppe. Ingresso libero. Info: www.agenda.udine.it