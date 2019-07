Old Man And The Gun al Secret Garden

Sabato 27 luglio alle 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di piazza Primo Maggio torna Old Man And The Gun, ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un uomo con un talento naturale: rapinare banche! A dare il volto a questo ladro gentiluomo uno degli uomini più affascinanti di tutti i tempi, Robert Redford, nel ruolo che chiude la sua straordinaria carriera! Accanto a lui troviamo anche i premi Oscar Casey Affleck (Manchester by the Sea), nei panni del detective che gli dà implacabilmente la caccia, e Sissy Spacek che interpreta Jewel, l'amante di Tucker.

Forrest Tucker è un rapinatore di banche che si potrebbe definire seriale. A 77 anni e dopo 16 evasioni, anche da carceri come San Quintino, non ha smesso di organizzare dei colpi decisamente originali. Con il suo fascino e senza mai utilizzare un'arma, continua a visitare banche e ad uscirne con borse piene di dollari. C'è però un poliziotto che ha deciso di occuparsi di lui.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle ore 21.00. Speciale promozione estate: €6 Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto senza Card / €4 Biglietto con Card). Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.