Oleotto & Battiston insieme per fiction

Squadra che vince non si cambia. Così Matteo Oleotto e Giuseppe Battiston ritornano a lavorare insieme dopo i successi di “Zoran, il mio nipote scemo”. A fornire l’occasione al regista goriziano e all’attore udinese è la nuova fiction targata Rai (con Pepito Produzioni), “Volevo fare la rockstar”, interamente girata nella nostra regione. A fornire il supporto per i set, allestiti soprattutto a Gorizia e a Cormons, ma anche a Trieste, sono state la Friuli Venezia Giulia Film Commission e le amministrazioni dei comuni coinvolti.

“Abbiamo raccontato una storia in cui gli spettatori si potessero identificare – ha commentato Oleotto - cercando di far emergere l’intimità dei personaggi, che sono più facili da mostrare in una terra come questa, in cui ti devi confrontare con quello che hai davanti e non hai modo di nasconderti. In effetti, Gorizia, Cormons e in generale il Friuli Venezia Giulia ci stanno aiutando molto per fornire i colori e le atmosfere di cui avevamo bisogno”.

Al centro della vicenda la speciale amicizia tra la ventisettenne Olivia (Valentina Bellè) e l’ultraquarantenne Francesco (Battiston).

Lei è un’ex punk, ritrovatasi incinta a 16 anni e madre di due gemelle, che ha dovuto crescere da sola, non soltanto perché nessuno sa chi sia il padre, ma anche per l'assenza della nonna Nadja e la totale inaffidabilità del fratello minore fancazzista, Eros. Francesco è invece un ruvido manager di supermercati vedovo e con una figlia, Martina, che si è appena trasferito da Milano a Caselonghe, un paesino vittima dell’impoverimento dovuto alla post-industrializzazione. Eppure, i due si cambieranno la vita a vicenda.

“Volevo fare la rockstar” è il racconto di una famiglia moderna e incasinata, che ci ricorda che abbiamo sempre diritto a una seconda opportunità, anche se le responsabilità quotidiane sembrano impedircelo.

La serie, che si ispira a un noto blog, andrà in onda la prossima primavera sulla Rai.